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В мире

Великобритания, Дания, Австрия, Австралия объявили, что проголосуют против всех антиизраильских резолюций в СПЧ ООН

время публикации: 09:39 | последнее обновление: 09:57 блог версия для печати фото
Великобритания, Дания, Австрия, Австралия объявили, что проголосуют против всех антиизраильских резолюций в СПЧ ООН
Великобритания, Дания, Австрия, Австралия объявили, что проголосуют против всех антиизраильских резолюций в СПЧ ООН
Великобритания, Дания, Австрия, Австралия объявили, что проголосуют против всех антиизраильских резолюций в СПЧ ООН

Власти Великобритании, Дании, Австрии и Австралии объявили, что проголосуют против всех резолюций, которые будут рассматриваться в пятницу, 22 марта, в рамках 7-й части повестки дня Совета ООН по правам человека, посвященной исключительно Израилю.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что правительство Соединенного Королевства будет выступать против любого шага СПЧ ООН касательно деятельности Израиля в Иудее, Самарии и секторе Газы.

По словам Ханта, выдвигаемые резолюции "подрывают доверие к крупнейшему в мире форуму по борьбе за права человека, утверждающему, что монополия на вину принадлежит только одной стороне конфликта".

Канцлер Австрии Себастьян Курц также заявил, что его страна поддержит Израиль в ходе заседания СПЧ ООН и проголосует против всех четырех антиизраильских резолюций. По словам Курца, "в современном политическом климате антисемитизм и антисионизм являются двумя сторонами одной медали".

Еще раньше о намерении голосовать против антиизраильских резолюций и о требовании отменить 7-ю часть повестки дня СПЧ объявили министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен и министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Резолюции в рамках 7-й части повестки дня касаются "Прав человека на оккупированных Голанских высотах", "Права палестинского народа на самоопределение", "Состояния прав человека на оккупированных Палестинских территориях и в Восточном Иерусалиме" и "Израильских поселений на оккупированных Палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, и на оккупированных у Сирии Голанских высотах". Инициаторами резолюций выступают Бахрейн, Боливия, Куба, Пакистан, Сенегал, Венесуэла, Зимбабве и "Государство Палестина".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 21 марта 2019 г.
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