В Карачи разбился самолет "Пакистанских авиалиний"

В пятницу, 22 мая, около аэропорта Карачи разбился самолет компании Pakistan International Airlines (PIA) Airbus 320-200, на борту которого находились около 100 человек.

Пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на Управление гражданской авиации Пакистана сообщает про 98 человек (91 пассажир – 51 мужчина, 31 женщина и девять детей, а также семь членов экипажа). Агентство Bloomberg уведомляет о 107 пассажирах и членах экипажа.

Мэр Карачи объявил, что среди людей, находившихся на борту самолета, никто не спасся. Дополнительного подтверждения этой информации пока нет.

На место происшествия выехали десятки автомобилей службы скорой помощи и пожарные бригады. Район, где упал лайнер, оцеплен полицией и военными.

Судя по кадрам из Карачи, самолет рухнул на жилой район: разрушены здания, горят автомобили. По всей видимости, есть многочисленные жертвы. Несколько тел погибших, в том числе маленького ребенка, найдены. Около 20 человек, находившихся в районе, где упал самолет, спасены.

Известно, что перед посадкой экипаж сообщал о проблемах с шасси. Связь с экипажем прервалась за минуту до планируемого приземления, что, очевидно, свидетельствует о более серьезных технических или иных проблемах.