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NEWSru.co.il :: В мире22 мая 2020 г., 13:14

В Карачи разбился самолет "Пакистанских авиалиний"

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В пятницу, 22 мая, около аэропорта Карачи разбился самолет компании Pakistan International Airlines (PIA) Airbus 320-200, на борту которого находились около 100 человек.

Пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на Управление гражданской авиации Пакистана сообщает про 98 человек (91 пассажир – 51 мужчина, 31 женщина и девять детей, а также семь членов экипажа). Агентство Bloomberg уведомляет о 107 пассажирах и членах экипажа.

Мэр Карачи объявил, что среди людей, находившихся на борту самолета, никто не спасся. Дополнительного подтверждения этой информации пока нет.


Как сообщает сайт thenews.com.pk, при заходе на посадку потерпел катастрофу самолет, следовавший из Лахора в Карачи рейсом PK-8303. Он упал около международного аэропорта Джинна и загорелся.

На место происшествия выехали десятки автомобилей службы скорой помощи и пожарные бригады. Район, где упал лайнер, оцеплен полицией и военными.

Судя по кадрам из Карачи, самолет рухнул на жилой район: разрушены здания, горят автомобили. По всей видимости, есть многочисленные жертвы. Несколько тел погибших, в том числе маленького ребенка, найдены. Около 20 человек, находившихся в районе, где упал самолет, спасены.

Известно, что перед посадкой экипаж сообщал о проблемах с шасси. Связь с экипажем прервалась за минуту до планируемого приземления, что, очевидно, свидетельствует о более серьезных технических или иных проблемах.


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