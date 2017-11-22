Итальянская модель заявила, что Харви Вайнштейн купил ее молчание за миллион долларов

24-летняя итальянская модель Амбра Баттилана Гутьеррес заявила, что в апреле 2015 года американский продюсер Харви Вайнштейн предложил ей миллион долларов за то, чтобы она отказалась от обвинений в домогательствах.

По словам Амбры, через юриста ей было передано соглашение на 18 страницах, и ее адвокат (видимо, Патриция Буньяно) посоветовала ей принять и подписать это соглашение, так как это было бы лучшим решением для девушки и ее семьи.

Амбра говорит, что тогда очень плохо знала английский и не могла самостоятельно разобраться в тексте соглашения, полагаясь на своего адвоката. Она тогда вспоминает, каким напряженным был адвокат Вайнштейна и как он "трясся", ожидая подписи на договоре.

Скандал вокруг заявления Амбры Баттиланы против Харви Вайнштейна разразился задолго до того, как многие женщины заявили о домогательствах со стороны знаменитого продюсера.

Десятки актрис и моделей в 2017 году обвинили Харви Вайнштейна в изнасилованиях или домогательствах. На фоне этих обвинений знаменитый продюсер был исключен из Американской киноакадемии и уволен из собственной компании The Weinstein Company. В частности, Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных преступлениях Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Томи-Энн Робертс, Розанна Аркетт, Жюдит Гордеш, Кэтрин Кендалл, Доун Даннинг, Натасия Мальте и Пас де ла Уэрта.

3 ноября представитель полиции Нью-Йорка объявил на пресс-конференции, что правоохранительные органы намерены арестовать голливудского продюсера Харви Вайнштейна по обвинению в изнасиловании. Полиция добивается получения ордера на арест Вайнштейна, который в настоящее время находится за пределами штата Нью-Йорк. На пресс-конференции было подчеркнуто, что полиция располагает "достоверным описанием" от женщины, которая стала жертвой Вайнштейна семь лет назад. При этом имя жертвы не называлось. Ранее актриса Пас де ла Уэрта заявила, что продюсер Харви Вайнштейн дважды изнасиловал ее в 2010 году, когда ей было 26 лет.

Модель итальянско-филиппинского происхождения Амбра Баттилана Гутьеррес, участвовавшая в конкурсе красоты "Мисс Италия 2010" и проходившая в качестве свидетельницы по делу против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, заявила два с половиной года назад, что 26 марта 2015 года встречалась с Харви Вайнштейном на торжественном открытии "New York Spring Spectacular" (Radio City). Они договорились по электронной почте о встрече в офисе продюсера с целью "прослушивания". Баттилана утверждала, что, когда она пришла в офис, Вайнштейн спросил, естественны ли ее груди, после чего стал лапать гостью, хватать за юбку и требовать поцелуя. По версии Амбры, ей удалось вырваться и сбежать, после чего она подала жалобу в полицию.

Юристы Харви Вайнштейна называли жалобу итальянки "попыткой шантажа", заявляя, что их клиент не сделал ничего предосудительного. Но позже они изменили отношение к этой жалобе и предложили сделку. Отметим, что с тех пор до этой недели никаких сведений о претензиях Амбры Баттиланы к Харви Вайнштейну не публиковалось.

Имя Амбры Баттиланы стало известно за пределами Италии в 2011 году, когда она вместе с другой участницей конкурса "Мисс Италия" Чиарой Данезе давала показания о сексуальной вечеринке на вилле Берлускони, проходившей в августе 2010 года (тогда Сильвио был премьер-министром Италии). Девушки рассказали, что они были приглашены на эту вечеринку – им было обещано, что участницы смогут стать телеведущими в передачах о прогнозе погоды. Амбра и Чиара утверждали, что во время вечеринки Берлускони принес статуэтку "с большим членом" и попросил, чтобы юные гостьи поцеловали этот предмет. В их показаниях говорилось, что многие девушки согласились и принялись потом за эротические ласки друг друга. Они также говорили, что в "комнате бунга-бунга" глава итальянского правительства несколько раз хватал их за интимные места и убеждал их раздеться. В итоге, Амбра и Чиара, которым тогда было по 18 лет, сбежали с виллы премьер-министра. Позже, в ходе разбирательств по "делу бунга-бунга", Баттилана и Данезе получили денежные компенсации, добившись признания того факта, что разглашение имен свидетельниц в прессе нанесло ущерб их карьере в модельном бизнесе.

В 2010 году Амбра Баттилана подавала иск против некого 70-летнего богача "Джи", который якобы пытался совратить ее, когда ей еще не было 18 лет. Девушка утверждала, что этот пожилой мужчина на заднем сиденье своего автомобиля задавал ей вопросы о сексуальных предпочтениях и эротических фантазиях, лаская ее ногу. Позже, говорила Амбра, этот "папик" выдал ей 2 тысячи евро, пообещав "намного больше", если она согласится стать его "подружкой". Девушка поясняла, что тогда отчаянно нуждалась в деньгах, но все же решила отказать и обратилась к школьному психологу, который разъяснил ей ненормальность подобных отношений. После чего потерпевшая обратилась к адвокату. Имя неудачливого "спонсора" не было разрешено к публикации, но сообщалось, что он признал факт знакомства и вручения подарков, утверждая однако, что никаких сексуальных посягательств с его стороны не было. Тот же человек говорил, что спонсировал девушку, когда она прошла в финал конкурса "Мисс Италия 2010". Никаких юридических последствий этот иск не имел, но о нем вспомнили, когда Амбра свидетельствовала против Берлускони.





