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В мире

Маликов сообщил о кончине Дмитрия Хворостовского

время публикации: 09:32 | последнее обновление: 09:37 блог версия для печати фото
Дмитрий Хворостовский
Дмитрий Хворостовский
Дмитрий Хворостовский
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Композитор и продюсер Дмитрий Маликов сообщил, что в ночь на 22 ноября в Лондоне умер знаменитый певец Дмитрий Хворостовский, передает РИА Новости.

"У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени", – сказал Маликов.

Дмитрий Хворостовский скончался на 56 году жизни после долгой и продолжительной болезни, пишет российское государственное агентство.

В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. На официальном сайте Хворостовского вечером 24 июня 2015 года было опубликовано следующее объявление: "С огромным сожалением должны сообщить, что Дмитрий вынужден отменить все выступления до конца августа. В последнее время он имел жалобы на плохое самочувствие, и после медицинского обследования была диагностирована опухоль головного мозга. Его голосовые данные в норме. Дмитрий начнет курс лечения на этой неделе и настроен оптимистично".

Дмитрий Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года. На европейской оперной сцене Хворостовский дебютировал в Ницце, в партии Елецкого ("Пиковая дама" Чайковского), выступал на сценах лучших оперных театров мира, в том числе в Ковент-Гарден ("Пуритане" Верди), Ла-Скала ("Дон Карлос" Верди), Мариинском театре ("Пиковая дама" и "Царская невеста" Римского-Корсакова), Метрополитен-Опера ("Пиковая дама"), Венской опере ("Травиата" Верди). Хворостовский сотрудничает с ведущими симфоническими оркестрами Нью-Йорка, Бостона, Чикаго, Сан-Франциско, Роттердама. Он лауреат Всесоюзного конкурса певцов имени Глинки (I премия, 1987), международного конкурса вокалистов в Тулузе (Франция, I премия, 1988). На телевизионном конкурсе ВВС в Кардифе (Великобритания, 1989) он был удостоен звания лучшего певца мира. Певец живет в Лондоне.

В июле 2009 года Дмитрий Хворостовский выступал в Израиле.

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