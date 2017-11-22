Начата проверка роли Джареда Кушнера в попытке блокировать антиизраильскую резолюцию

Особый следователь по делу о вмешательстве России в выборы президента США Роберт Мюллер проверяет причастность Джареда Кушнера, зятя и советника президента США Дональда Трампа, к попыткам блокировать антиизраильскую резолюцию Совбеза ООН 2334 в декабре 2016 года.

Как сообщает The Wall Street Journal, следователи из команды Мюллера проверяют контакты Кушнера по данному поводу с различными структурами, в первую очередь – с лидерами иностранных государств.

Издание не сообщает, о каких странах идет речь, однако израильские СМИ делают вывод, что в первую очередь имеется в виду Россия. В частности, газета "Гаарец" напоминает, что в конце 2016 года в СМИ было несколько публикаций о возможном блокировании антиизраильской резолюции Россией.

Напомним, что резолюция Совета Безопасности ООН 2334 была принята 23 декабря 2016 года. Эта резолюция осуждает всю израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой", то есть, строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим"). Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим". Вдобавок, резолюция призвала все страны мира проводить различие между территорией Израиля в границах на момент 4 июля 1967 года и "оккупированными территориями", а также категорически отрицала возможность признать какие-либо изменения на этих территориях, осуществленные после этой даты. Авторы этой резолюции отнесли к "оккупированным территориям" не только арабские, но и многие еврейские кварталы Иерусалима, находящиеся за так называемой "зеленой чертой" (среди этих кварталов оказываются Гило, Ар Хома, Рамот, Писгат-Зеэв, Тальпиот и другие). Власти Израиля под "Восточным Иерусалимом" подразумевают только арабские кварталы столицы.

Антиизраильская резолюция 2334 была утверждена при поддержке 14 из 15 стран, входящих в СБ ООН. США воздержались от голосования, не воспользовавшись правом вето (впервые с 1980 года). За принятие этой резолюции проголосовали: Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай. После того, как Египет не стал вносить эту резолюцию на голосование в СБ ООН (СМИ предполагают, что Нетаниягу и Трамп сумели убедить президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси воздержаться от этих действий), антиизраильская резолюция была поставлена на голосование Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой.

В декабре 2016-го много писалось о попытках команды Дональда Трампа воспрепятствовать принятию этой антиизраильской резолюции и о том, что "нейтралитет" США был ответом уходящей администрации Барака Обамы на недружественную политику Биньямина Нетаниягу. Упоминалось и о роли Джареда Кушнера в попытках команды Трампа повлиять на ситуацию.

36-летний зять и советник президента США Джаред Кушнер воспринимается многими как наиболее заметный и активный представитель Белого дома на Ближнем Востоке. СМИ упоминают его имя и в связи с палестино-израильскими переговорами, и в связи с саудовско-иранским конфликтом, и в связи с обсуждением санкций против Ирана, и в связи с политическим кризисом в Ливане, и в связи с бойкотом Катара, и в публикациях про переговоры о будущем Сирии и Ирака.

Через несколько месяцев после инаугурации Дональда Трампа его советник Джаред Кушнер был назначен главой Управления американской инновации с весьма широкими полномочиями. В течение первых месяцев после назначения на пост главы управления он побывал в ряде арабских стран Персидского залива и сопровождал президента США в поездках в Саудовскую Аравию, Израиль и страны Европы.

Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп считаются важными лоббистами интересов Израиля и еврейской общины. Президент привлекал Кушнера к подбору персонала в Белом доме. Джаред помогал налаживать связи не только с Израилем, но и с другими странами Ближнего Востока, а также с Канадой, Мексикой и Китаем.





