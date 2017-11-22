Ратко Младич, организатор "резни в Сребренице", признан виновным в геноциде

В среду, 22 ноября, Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии признал боснийского генерала Ратко Младича виновным в геноциде и приговорил к пожизненному заключению, сообщает BBC.

74-летний Младич известен также как "мясник из Боснии".

В обвинительном акте в адрес Младича было 11 пунктов: два пункта о геноциде, пять пунктов о преступлениях против человечности, четыре пункта о нарушении законов и обычаев войны.

В частности, Младича обвиняли в организации убийства 7 тысяч мусульман (среди которых были и дети) в деревне Сребреница в 1995 году, а также в организации осады города Сараево, продолжавшейся около 3,5 лет и приведшей к гибели более 10 тысяч человек.

В ходе вынесения приговора Младич был удален из зала суда за выкрики в адрес судей.

Младич командовал армией боснийских сербов во время войны в Боснии и Герцеговине. Впервые обвинения в его адрес были выдвинуты в 1995 году, а год спустя Младич был объявлен в международный розыск.

16 лет скрывавшийся от правосудия генерал был арестован в Сербии 26 мая 2011 года и спустя 5 дней экстрадирован в Гаагу.

Суд над Младичем начался 16 мая 2012 года. Младич отрицал свою вину. Всего судом были выслушаны 169 свидетелей обвинения и 208 свидетелей защиты.

Процесс над Младичем стал последним делом Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии.





