Глава МИД КНДР: ответом на угрозу Трампа может стать испытание водородной бомбы в Тихом океане

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, находящийся в Нью-Йорке для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил журналистам, что возможными ответными мерами на речь президента США Дональда Трампа может стать "небывалое" испытание водородной бомбы в Тихом океане, сообщают южнокорейское агентство Ренхап и РИА Новости.

"Я не знаю, какие будут меры, это дело товарища председателя нашего Госсовета (Ким Чен Ына), поэтому я точно не знаю. Может быть, это будет небывалое испытание водородной бомбы в Тихом океане", – сказал Ли Ён Хо.

21 сентября президент США Дональд Трамп объявил о том, что он подписал указ, наделяющий минфин дополнительными полномочиями по введению санкций в отношении КНДР. Это заявление было сделано в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Дональд Трамп отметил, что разработка КНДР ядерного оружия и баллистических ракет "это огромная угроза для мира и безопасности".

Президент США пояснил, что новый исполнительный указ позволит отрезать источники дохода, благодаря которым Северная Корея получает средства на разработку "смертоносных вооружений". Санкции могут коснуться тех, кто ведет торговлю с Пхеньяном или поставляет ему технологии.

19 сентября, выступая на Генеральной ассамблее ООН, Трамп призвал усилить давление на Северную Корею с целью принудить ее отказаться от ядерного оружия, назвав политику этой страны-изгоя "дестабилизирующей, враждебной и угрожающей". "У меня не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею, если они не прекратят свои провокации. Этот режим уничтожает себя сам", – заявил Трамп.