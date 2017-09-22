Жертвами землетрясения в Мексике стали более 270 человек

По состоянию на 22 сентября, власти Мексики подтверждают гибель 273 человек в результате сильного землетрясения, происшедшего 19 сентября. Эпицентр этого землетрясения находился неподалеку от Мехико. Более 2 тысяч человек получили ранения и травмы.

Напомним, что в поисковых работах задействованы, помимо прочих, и израильские спасатели.

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8 сентября на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 8,1, жертвами которого стали около 100 человек. Его эпицентр располагался возле побережья штата Чьяпас, очаг залегал на глубине около 70 км.

18 сентября в Мексике проходили общенациональные учения по подготовке к возможному землетрясению.

Самое разрушительное землетрясение в Мексике за последние десятилетия произошло 19-20 сентября 1985 года. Его магнитуда достигала 8,1. Тогда в Мехико и окрестностях погибли около 25.000 человек.