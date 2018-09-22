Финансист "Хизбаллы", объявленный в розыск Парагваем, задержан в Бразилии

Федеральная полиция Бразилии задержала уроженца Ливана Асада Ахмада Бараката, занимающегося мобилизацией средств для ливанской шиитской террористической организации "Хизбалла".

Согласно официальному сообщению, Баракат, в начале месяца объявленный властями Парагвая в международный розыск, был задержан в городе Фос-ду-Игуасу в штате Парана, недалеко от стыка границ Бразилии, Аргентины и Парагвая.

В сообщении отмечается также, что после бегства из Парагвая Баракат попросил в Бразилии политическое убежище.

Асад Баракат, входящий в криминальный клан выходцев из Ливана, действующий в треугольнике границ Парагвая, Аргентины и Бразилии, разыскивался Парагваем по обвинению в подделке документов и нелегальном получении парагвайского паспорта несмотря на лишение гражданства еще в 2003 году.

Он уже более десяти лет входит в санкционный список министерства финансов США, и принадлежащие ему финансовые активы в Аргентине заморожены с 2004 года, а активы его братьев Хамзы Бараката и Хатема Бараката – с 2006 года.

Кроме того, власти Аргентины разыскивают его по подозрению в отмывании нелегального капитала, рэкете, контрабанде, торговле оружием и наркотиками.





