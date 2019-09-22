В Греции по подозрению в причастности к угону самолета в 1985 году задержан ливанский журналист

В четверг, 19 сентября, на греческом острове Миконос был задержан 65-летний ливанский журналист Мухаммад Салах. Как пишет выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат", задержание были следствием ошибочной идентификации: ливанец является полным тезкой одного из обвиняемых в угоне самолета в 1985 году.

Факт ареста был подтвержден Афинами в субботу, 21 сентября.

Власти Ливана обратились к греческим властям, чтобы прояснить данную ситуацию.

Судя по опубликованным данным, Мухаммад Салах был задержан на основании европейского ордера, выданного прокуратурой Германии. Представитель полиции Греции заявил, что подозреваемый содержится в тюрьме строгого режима и останется там, пока власти Германии не подтвердят ошибочность идентификации или не заявят обратного. 20 сентября суд в Греции постановил задержать Мухаммада Салаха до принятия решения о депортации в Германию.

Представитель ливанских властей заверил редакцию "Аш-Шарк аль-Аусат", что задержанный в Греции Мухаммад Салах был директором газеты "Амбассадор", выходившей в Сайде (Сидоне) до 2016 года, он является членом Ассоциации редакторов ливанских СМИ и не состоит в рядах какой-либо партии. По его словам, журналист находился в туристической поездке в Греции и был задержан исключительно по причине "сходства имени".

Ассоциация редакторов ливанских СМИ обратилась к министерству иностранных дел Ливана и руководству служб безопасности с просьбой содействовать освобождению Мухаммада Салаха.

Агентство Reuters пишет, что ливанец, задержанный в Греции, подозревается также в прямой или косвенной причастности к захвату в заложники двух немцев в Ливане в 1987 году.

14 июня 1985 года террористы захватили самолёт Boeing 727 компании Trans World Airlines, направляющийся рейсом 847 из Каира в Сан-Диего с остановками в Афинах, Риме, Бостоне и Лос-Анджелесе. Самолет был захвачен после вылета из Афин, угонщики заставили пилотов лететь в Бейрут. Два террориста требовали освободить несколько сотен заключённых из израильских и южно-ливанских тюрем. Самолёт дважды летал в Алжир. После этого при посадке в Бейруте заложники были освобождены, преступники осуждены. 8 членов экипажа и 145 пассажиров удерживались в плену на протяжении 17 дней. Один пассажир, 23-летний водолаз ВМС США Роберт Стетем был убит террористами 15 июня во время первой остановки самолета в Бейруте. Американские и израильские спецслужбы пришли к выводу, что организатором угона была ливанская террористическая группировка "Хизбалла", а непосредственную ответственность за подготовку теракта нес Имад Мугния (Мурния), ликвидированный в Дамаске в феврале 2008 года. Но в "Хизбалле" до сих пор отрицают причастность к этому теракту.

Одним из подозреваемых является ливанский гражданин, которого разыскивали как Мухаммада Салаха или Мухаммада Али Хамади. В 1987 году он был задержан во Франкфурте. Но его обменяли на двух граждан ФРГ, захваченный в Ливане. С тех пор Мухаммад разыскивался властями Германии. 14 февраля 2006 года США официально попросили правительство Ливана выдать разыскиваемого за убийство Роберта Стетема. С 24 февраля 2006 года имя Мухаммада Али Хамади ("Кастро") числится в списке наиболее опасных преступников, разыскиваемых ФБР США. В этом списке указана дата рождения 13 июня 1964 года, то есть Мухаммаду должно быть 55, а не 65 лет.