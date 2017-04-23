КНДР угрожает ядерным ударом по Австралии

Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом в случае, если руководство этой страны будет "слепо" следовать политическому курсу США в отношении Пхеньяна, сообщает австралийский новостной сайт ABC News со ссылкой на представителя МИД КНДР.

В заявлении северокорейского МИДа прозвучало также обвинение в том, что Канберра "извергает потоки грязи" на Пхеньян.

Угроза применения ядерного оружия против Австралии прозвучала со стороны КНДР вскоре после того, как глава австралийского МИДа Джули Бишоп заявила, что Пхеньян должен озаботиться бедственным положением собственных "многострадальных граждан", в не вкладывать средства в развитие вооружений. Она также подчеркнула, что северокорейская ядерная программа представляет "серьезную угрозу" для Австралии.

Накануне вице-президент США Майк Пенс заявил в ходе своей поездки в Австралию, что США рассматривают все варианты воздействия на Северную Корею, включая военный сценарий. Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом американский вице-президент трижды подчеркнул, что вариант военного решения проблемы северокорейской угрозы не исключен.

"Хотя все варианты остаются актуальными, позвольте мне заверить вас, что США будут продолжать тесное сотрудничество со всеми своими союзниками в регионе, а также с Китаем, стремясь оказать экономическое и дипломатическое давление на режим Пхеньяна", – сказал Пенс. Он заметил, что США и союзники готовы будут вступить в игру, если Китай окажется не в состоянии повлиять на Северную Корею. "КНДР не должна заблуждаться относительно решимости США и их союзников обеспечивать мир и стабильность в этом регионе", – заявил Майк Пенс.

Пенс также отметил, что ударная группа американских кораблей во главе с атомным авианосцем Carl Vinson придет в Японское море до конца апреля.

16 апреля генерал-лейтенант Герберт Макмастер, советник по национальной безопасности президента США, в интервью программе This Week на телеканале АВС заявил, что Белый дом не исключает ни одного из возможных сценариев для того, что остановить ядерную программу Северной Кореи.