Полиция Малайзии опубликовала фотороботы убийц аль-Батша

Полиция Куала-Лумпура опубликовала фотороботы подозреваемых в причастности к убийству Фади Мухаммада аль-Батша, сообщает малайзийское издание The Star.

На опубликованных изображениях показаны двое мужчин европейской внешности с бородами (вероятно, накладными). Эти фотороботы, созданные на основании опроса свидетелей, как пишет The Star, переданы на все пограничные пункты Малайзии.

По словам свидетелей, подозреваемые в убийстве аль-Батша были крепкими мужчинами необычно высокого для малайцев роста (около 180 см) со светлой кожей лица. Они ехали на мотоциклах MW GS и Kawasaki Versys (позже эти мотоциклы были найдены брошенными). Лица мотоциклистов были частично скрыты шлемами.

Полиция Куала-Лумпура не исключает, что подозреваемые уже покинули страну.

Полицейские эксперты также сообщили, что из тела Фади аль-Батша извлекли 14 пуль. Они переданы специалистам по баллистической экспертизе.

С сообщением о ходе расследования выступил генеральный инспектор полиции Тан Сри Мохамад Фузи Харун. Он также сообщил, что в Куала-Лумпур прибывает из Германии брат убитого Рами аль-Батш.

Генинспектор полиции также отметил, что пока малайзийские правоохранительные органы не располагают однозначными доказательствами того факта, что Фади аль-Батш разрабатывал ракетные двигатели для ХАМАСа, пишет издание Utusan.

По уточненным данным, Фади Мухаммад аль-Батш был застрелен в квартале Джалана Меранти в Сетапаке (район Куала-Лумпура) около 6 утра в субботу, 21 апреля. Его убийцы, подъехавшие к дому аль-Батша на мотоциклах, ждали около 20 минут. Когда он вышел из дома и пошел в сторону мечети, по нему был открыт огонь из двух стволов. Фади аль-Батш был убит примерно в 300 метрах от своего дома. Малайзийские СМИ отмечают, что аль-Батш был имамом мечети, около которой его застрелили.

Фади аль-Батш

Фади Мухаммад аль-Батш родился в 1983 году в Газе, в семье, входящий в клан, к которому принадлежат многие лидеры исламистов. В частности, лидер "Исламского джихада" в Газе шейх Халид аль-Батш и начальник милиции ХАМАСа в Газе Тайсир аль-Батш. Десятки членов этого клана были убиты во время антитеррористических операций в Газе.

Судя по публикациям в СМИ, Фади аль-Батш был активистом "Бригад Изаддина аль-Касама" (ХАМАС) со студенческих лет.

В официальной биографии сказано, что в 2009 году он получил вторую степень на кафедре электротехники Исламского университета Газы, после чего вместе с семьей (жена и трое детей) выехал в Куала-Лумпур. В 2015-м аль-Батш получил ученую степень кандидата наук в Университете Куала-Лумпура, был старшим преподавателем на кафедре электротехники Британского малайзийского института. Являлся автором и соавтором более 25 публикаций в международных журналах и материалах в области Power Systems и Power Electronics. В его исследовательские интересы входили устройства FACTS, силовые преобразователи, возобновляемые источники энергии и другие темы.

При этом Фади аль-Батш не только поддерживал связи с руководством ХАМАСа, но и был вовлечен в деятельность этой террористической организации за рубежом. В некоторых публикациях высказывается предположение, что аль-Батш участвовал в проектах ХАМАСа по созданию БПЛА. Судя по имеющимся сведениям, он занимался, прежде всего, двигателями для ракет и беспилотных самолетов.

С 2014 года аль-Батш активно сотрудничал с пропалестинской организацией Aqsa Syarif, "привлекающей финансовые и научные ресурсы малайзийского общества для восстановления прав палестинцев". В блоге этой организации в сети Facebook аль-Батш назван имамом. Сообщается, что в начале мая он должен был отправиться в Селангор, один из западных штатов Малайзии, для "осуществления духовной миссии в период Рамадана". По данным МВД Малайзии, Фади аль-Батш планировал 22 апреля вылететь в Турцию "на международную конференцию".

Убийство Фади аль-Батша

Фади Мухаммад аль-Батш был убит около своего дома в Куала-Лумпуре утром в субботу, 21 апреля 2018 года, когда направлялся в мечеть на молитву. Малайзийские СМИ со ссылкой на свидетелей пишут, что в него стреляли двое мотоциклистов, скрывшиеся с места происшествия. В него было выпущено от 14 до 20 пуль, несколько из них попали в голову.

Министр внутренних дел Малайзии Ахмад Захид Хамиди заявил, что после изучения данных предварительного расследования убийства Фади аль-Батша, он не исключает причастности к его ликвидации агентов какой-либо иностранной разведки. "Возможно, аль-Батш стал обузой для некой разведки, враждебной Палестине", – цитировало его слова малайзийское издание Utusan Online. Хамиди назвал убитого "экспертом в области электротехники и ракетостроения". Он отметил также, что малайзийские следственные органы намерены обратиться за помощью в расследовании этого убийства к Интерполу.

Передача тела Фади аль-Батша в Газу

Семья погибшего военнослужащего ЦАХАЛа Адара Голдина обратилась к правительству и системе безопасности с требованием не допустить доставку тела Фади аль-Батша в сектор Газы для захоронения. Согласно заявлению семьи, Израиль не должен позволить террористической организации ХАМАС похоронить аль-Батша в секторе Газы, пока ее боевики удерживают тела военнослужащих Адара Голдина и Орона Шауля, а также держат в плену израильских граждан.

Министр просвещения Нафтали Беннет заявил, что придерживается такого же мнения, заверив, что в воскресенье он поднимет этот вопрос на заседании военно-политического кабинета.

Министр обороны Авигдор Либерман в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ" сказал, что Израиль не допустит доставки тела Фади аль-Батша в Газу через свою территорию. Он напомнил, что отказ передавать тела террористов ХАМАСа в Газу в свое время был одобрен государственным прокурором. В то же время министр признал, что Израиль не может воспрепятствовать передаче тела в Газу через Египет и КПП "Рафах". В интервью радиостанции "Кан Бет" Либерман сказал, что израильские власти попросили египтян не передавать тело аль-Батша в Газу.

Комментируя утверждения, что за этим убийством стоит "Мосад", Либерман заявил: "Нам всегда приписывают подобное, с таким же успехом мы можем списать всё на Джеймса Бонда. Мы не обязаны реагировать на каждое выступление Ханийи".

В интервью государственной радиостанции "Кан Бет" министр обороны упомянул о том, что Фади аль-Батш занимался разработками, позволявшими улучшать точность ракет.

Палестинский посол в Малайзии Ануар аль-Ага заявляет, что власти Египта не возражают против доставки тела Фади аль-Батша в Каир и передачи его для похорон в сектор Газы. По словам дипломата, процедура согласована председателем ПНА Махмудом Аббасом с египетским руководством. Однако когда состоится передача тела родственникам, пока неизвестно, так как в Куала-Лумпуре продолжается расследование.

Заявление главы MyCare

Председатель благотворительной организации Humantarian Care Malaysia (MyCare) профессор Мадья Хафидзи Мохд Нур заявил, что убитый накануне доктор Фади аль-Батш не имел никакого отношения к разработке оружия, а был экспертом по возобновляемым источникам энергии, пишет малайзийское издание Utusan Online.

По словам руководителя MyCare, сообщения о том, что Фади аль-Батш был активистом ХАМАСа, также неверны.

При этом глава MyCare, выступая на специальной пресс-конференции в Куала-Лумпуре, заявил, что семья аль-Батш действительно была "на прицеле у сионистской армии", напомнив, что во время операции "Нерушимая скала" в июле 2014 года в результате действий ЦАХАЛа были убиты 18 членов этой семьи (речь идет о попытке ликвидации главы милиции ХАМАСа Тайсира аль-Батша).

Заявление руководства ХАМАСа

Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя 21 апреля посетил в Джебалии семью Фади Мухаммада аль-Батша, убитого накануне в Куала-Лумпуре (Малайзия). Как сообщал хамасовский "Палестинский информационный центр", Ханийя обвинил "Мосад" в убийстве "ученого".

Исмаил Ханийя также сообщил, что в Малайзию направлена делегация руководства ХАМАСа, которая встретится с представителями властей и выяснит все обстоятельства расследования убийства аль-Батша.

СМИ об убийстве аль-Батша

Тема убийства Фади аль-Батша остается одной из основных в палестинских и израильских СМИ. Об этом пишут и многие малайзийские издания. При этом во многих израильских публикациях отмечается, что ХАМАС использует территорию Малайзии для подготовки своих боевиков, которые также проходят обучение в Турции.

В этой связи упоминалось, в частности, что три года назад в обвинительном заключении против активиста ХАМАСа, жителя Хеврона Уасима Хауасмэ говорилось, что он проходил подготовку на территории Малайзии. Тогда общая служба безопасности (ШАБАК) впервые предала гласности доказательства активной деятельности ХАМАСа в Малайзии. Ранее, в 2014 году, израильские службы безопасности сообщали об использовании малайзийской территории для подготовки парапланеристов ХАМАСа, в Куала-Лумпуре опровергали эти утверждения.

В 2015-м ШАБАК заявлял, что командование "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАСа) за границей активно занимается вербовкой и подготовкой палестинских арабов, выезжающих за пределы Палестинской автономии на учебу, с целью восстановления инфраструктуры террора в Иудее и Самарии, практически уничтоженной ЦАХАЛом и палестинской полицией. После обучения диверсионной деятельности эти активисты возвращались в ПА и привлекались для участия в терроре.





