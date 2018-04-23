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В мире

Подозрение на теракт в Торонто: автомобиль врезался в толпу пешеходов

время публикации: 20:58 | последнее обновление: 22:09 блог версия для печати фото
Подозрение на теракт в Торонто: автомобиль врезался в толпу пешеходов
Подозрение на теракт в Торонто: автомобиль врезался в толпу пешеходов
Подозрение на теракт в Торонто: автомобиль врезался в толпу пешеходов

На Янг-Стрит, одной из самых оживленных улиц Торонта, белый фургон совершил наезд на пешеходов, после чего водитель скрылся с места происшествия.

Телеканал CTV передал, что, по данным полиции, в результате наезда пострадали от восьми до десяти человек, при этом служба "скорой помощи" сообщает о пяти пострадавших.

Канадский телеканал CTV также приводит слова свидетелей, которые рассказывают, что двигавшийся на большой скорости фургон вылетел на тротуар, не сбавляя скорости, и сбивал пешеходов "как кегли".

Один из водителей, двигавшийся в противоположном направлении, рассказывает, что он видел, как коммерческий автомобиль сбил человека с детской коляской.

На месте происшествия находятся десятки "скорых".

Полиция перекрыла Янг-Стрит в районе пересечения с улицей Финч. Поезда метро следуют, не останавливаясь на станции "Финч".

Менее чем через час после ЧП полиция сообщила, что белый фургон, на котором был совершен наезд, был обнаружен на Пойнц-Авеню. Автомобиль принадлежит фирме по прокату автомобилей Ryder.

Мужчина, находившийся за рулем фургона, задержан. Во время ареста подозреваемый утверждал, что он вооружен и будет стрелять.

Пресс-секретарь израильского МИДа Эммануэль Нахшон сообщил, что в настоящее время еще не установлено, что произошло в Торонто: авария или теракт. У МИДа нет информации об израильтянах, которые бы пострадали в этом происшествии.



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