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В мире

Обрядом сожжения "чучела еврея" в Прухнике заинтересовалась прокуратура

время публикации: 23 апреля 2019 г., 21:37 | последнее обновление: 23 апреля 2019 г., 22:43 блог версия для печати фото
Обрядом сожжения "чучела еврея" в Прухнике заинтересовалась прокуратура (иллюстрация)
Каждый из участников "суда" должен был нанести чучелу 30 ударов палкой
Обрядом сожжения "чучела еврея" в Прухнике заинтересовалась прокуратура

Генпрокурор округа Ярослав, к которому относится польский город Прухник, сообщила о начале расследования факта сожжения чучела, похожего на "стереотипный образ еврея".

Скандал разразился после того, как в социальные сети было выложено видео, снятое на площади перед мэрией города Прухник в Страстную пятницу. Взрослые и дети осуществили символический "суд" над "Иудой Искариотом".

Каждый из участников "суда" должен был нанести чучелу 30 ударов палкой (по удару за каждый серебряник, полученный за предательство учителя). Набитое соломой чучело также носили по всему городу, затем на помосте ему отрубили голову, вспороли живот, подожгли и бросили в реку.

Видео, попав в интернет, вызвало возмущение еврейской общины. О нем написали израильские, американские и европейские СМИ. Еврейскую общину оскорбило еще и то, что обряд проводился в день, когда отмечался еврейский праздник Песах.

24-й канал польского телевидения со ссылкой на пресс-секретаря районной прокуратуры города Ярослав Марту Петровскую сообщает, что в рамках расследования будут проверены подозрения на нарушение статьи 257 Уголовного кодекса Польши (нанесение оскорбления отдельному лицу или группе лиц на основании исповедуемой им религии, или принадлежности к расовой или этнической группе).

Марта Петровская отметила, что в случае, если подозрения подтвердятся будет возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания по статье 257-й составляет три года.

Мэрия города Прухник распространила заявление, в котором говорится, что городские власти не давали разрешения на проведение этого мероприятия.

Вместе с тем, сайт Wyborcza.pl пишет, что жители города недоумевают по поводу вспыхнувшего скандала. Они говорят о том, что речь идет о национальной традиции, которая восходит к 18-му веку. Обряд не проводился в течение многих лет, и возобновился впервые в этом году.



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