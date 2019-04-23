Следствие: "пасхальные" теракты на Шри-Ланке были "местью за Крайстчерч"

Заместитель министра обороны Шри-Ланки Руван Виджевардене, выступая в день траура, 23 апреля, перед парламентом страны, сообщил, что предварительное расследование показало: "пасхальные" теракты, жертвами которых стали более 320 человек, были "местью за нападение на мусульман в Крайстчерче".

Напомним, что 15 марта этого года 28-летний Брентон Таррант убил в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 50 человек. Убийца не принадлежал к какой-либо террористической организации, свои действия он объяснил ненавистью к исламу.

Вывод следствия о том, что теракты на Шри-Ланке были местью за массовое убийство мусульман в Новой Зеландии, подтверждает версию о том, за "пасхальными" терактами-самоубийствами стоит международная организация.

23 апреля объявлен на Шри-Ланке днем траура по жертвам терактов. В стране проходят похороны погибших.

Сведения о жертвах

Власти Шри-Ланки подтверждают гибель 321 человека. В больницах остается 521 раненый. Медики говорят, что число жертв может возрасти.

По разным данным, среди погибших от 35 до 45 иностранцев. В их числе, судя по публикациям СМИ и сообщениям внешнеполитических ведомств, граждане США, Великобритании, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, Португалии, Турции, Нидерландов. Около 20 раненых иностранцев доставлены в больницы Шри-Ланки.

По данным МИД Израиля, израильтян среди погибших или раненых нет. Проверкой занимался консул Израиля в Нью-Дели (Индия). Информация о жертвах уточняется.

Полный список погибших пока не опубликован. И неизвестно, будет ли он опубликован в будущем.

Датские СМИ пишут, что среди погибших трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повлсена, крупнейшего акционера онлайн-магазинов Asos и Zalando и владельца сети Bestseller. Эта семья проводила пасхальные праздники на Шри-Ланке.

Сведения о террористах и бомбах

Власти Шри-Ланки пока не дают однозначный ответ на вопрос о том, кто стоит за серией "пасхальных" терактов в церквях, отелях и на улицах, в результате которых погибли более 320 человек и примерно 500 получили ранения.

22 апреля министр здравоохранения Шри-Ланки Раджита Сенаратне объявил, что теракты были осуществлены исламистской группировкой "National Thowheed Jamaath" (NTJ), другой вариант написания названия – "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания". Он отметил, что семь террористов-смертников были гражданами Шри-Ланки, подчеркнув при этом, что теракты подобного масштаба наверняка готовились при содействии некой международной террористической сети.

Похожее мнение высказал и президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена.

Про группировку "National Thowheed Jamaath" мало что известно. Еще 21 апреля СМИ сообщали, что руководство полиции Шри-Ланки получило предупреждение со стороны разведывательной службы некого иностранного государства о готовности NTJ совершить теракты-самоубийства в церквях в день праздника Пасха (22 апреля стало известно, что предупреждение поступило от разведслужб Индии). Сообщалось, что это движение в 2016-2018 годах совершило серию актов вандализма, разрушая буддистские статуи на Шри-Ланке. Но никогда ранее боевики NTJ не совершали масштабных терактов-самоубийств.

По данным разведслужб Индии, в значительной степени NTJ разделяет идеологию "Исламского государства", кроме того в рядах этой организации, действующей в ряде индийских штатов, появились бывшие боевики ИГ, вернувшиеся после участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Группа таких боевиков через южные штаты Тамилнад и Керала или союзную территорию Пудуччери намеревалась проникнуть на Шри-Ланку для осуществления терактов против христиан и иностранных туристов в день праздника Пасха.

Сведения о террористах-смертниках пока фрагментарны и не получили официального подтверждения. Шриланкийские СМИ сообщают, что террорист, взорвавший себя в очереди к "шведскому столу" в отеле Cinnamon Grand в Коломбо, был зарегистрирован в этой гостинице как "Мухаммед Аззам Мухаммед". Индийский сайт OneIndia писал, что теракты на Шри-Ланке по всей видимости были осуществлены боевиками-смертниками "Исламского государства". Со ссылкой на некий источник в разведывательном управлении это издание публиковало имена двух предполагаемых смертников: Захран Хашим и Абу Мухаммед.

В социальных сетях распространилась версия согласно которой, одним из смертников был исламский проповедник Захран Хашим (Мулви), ассоциировавший себя с NTJ, публиковавший свои выступления на YouTube и заявлявший, что ислам должен стать единственной религией "запада и востока".

СМИ также называют имя смертника, взорвавшегося в отеле Shangri-La в Коломбо: это некий Инсан Силаван. Причем отмечается, что брат Инсана привел в действие бомбу при попытке задержания его в районе Дематагода в Коломбо: были убиты трое полицейских и подозреваемый. Жена Инсана также взорвала себя, когда полицейские пришли с обыском в ее дом, где находились двое детей.

В различных регионах Шри-Ланки задержаны около 40 подозреваемых в причастности к этим терактам, в том числе предполагаемый водитель, развозивший боевиков-смертников. По меньшей мере, один из задержанных – иностранец, гражданин Сирии.

Предварительный анализ показал, что террористы-самоубийцы использовали взрывные устройства с дополнительными металлическими поражающими предметами.

Бывший руководитель специального подразделения по борьбе с террором на Шри-Ланке (Sri Lankan Special Task Force, STF) Нимал Левке отметил, что группировка, осуществившая "пасхальные" теракты, имела значительную финансовую поддержку, позволившую в течение короткого времени совершить серию терактов-самоубийств в разных регионах страны. Сайт newsfirst.lk приводит слова Левке о том, что террористы использовали взрывчатое вещество триацетон трипероксид (TATP), более эффективное чем тротил. В публикации шриланкийского сайта упоминается о том, что TATP зачастую использовался во взрывных устройствах, которые изготавливали "инженеры" международной террористической сети "Аль-Каида". Взрывчатку этого типа использовали также арабские террористы-смертники в годы "интифады Аль-Аксы" в Израиле (2000-2004). Ее же использовал в 2001 году "башмачный террорист" Ричард Рид, планировавший взорвать самолет.

Следственная группа международной организации уголовной полиции Interpol, по просьбе властей Шри-Ланки, примет участие в расследовании обстоятельств "пасхальных" терактов в этой стране, унесших не менее 310 жизней. Пока непонятно, какая именно роль в расследовании будет возложена на эту группу. Но очевидно, что участие Interpol связано с тем, что правоохранительные органы Шри-Ланки уже пришли к выводу о причастности к подготовке терактов иностранных террористических структур. В группу Interpol, привлеченную к расследованию, входят специалисты по осмотру места преступления, по взрывчатым веществам, по борьбе с террором, по опознанию жертв. В случае необходимости, в группу привлекут дополнительно специалистов в области цифровой криминалистики, биометрии, анализа фото- и видеоматериалов.

"Пасхальные" теракты на Шри-Ланке. Что известно достоверно

Утром в воскресенье 21 апреля, в день христианской Пасхи, в католических церквях на Шри-Ланке были осуществлены теракты с применением взрывных устройств. Террористы также атаковали несколько отелей. Их целями стали церковь и три отеля в Коломбо, а также две церкви в других регионах страны.

Помимо церкви Святого Антония в районе Котахена в Коломбо, была атакована церковь Святого Себастьяна в районе Катувапития в Негомбо, к северу от Коломбо. Также был осуществлен взрыв в церкви в города Баттикалоа, на восточном побережье Шри-Ланки. В Коломбо взрывы прогремели в пятизвездочных отелях Shangri-La, Kingsbury и Cinnamon Grand, расположенном неподалеку от резиденции премьер-министра Шри-Ланки.

Позже в городе Коломбо прогремел еще один взрыв, в результате которого погибли не менее двух человек: седьмой за день теракт был совершен в отеле, расположенном в районе Дехивала, на юге Коломбо. Восьмая бомба взорвалась в районе Дематагода в Коломбо, погибли три сотрудника полиции.

22 апреля около церкви Святого Антония в районе Котахена в Коломбо прогремел еще один взрыв. Бомба, заложенная в автофургоне, взорвалась, когда ее готовился обезвредить сапер. В правоохранительных органах заявляют, что на этот раз пострадавших не было.

Министр обороны Шри-Ланки 21 апреля объявил о введении комендантского часа по всей стране: после 18:00 до 6:00 утра. 22 апреля было объявлено, что комендантский час в Коломбо будет действовать с 20:00 до 4:00 утра. Полиция сообщает, что режим комендантского часа будет действовать "до особого уведомления".

Шриланкийские власти блокировали доступ в стране к социальным сетям, объясняя это стремлением остановить распространение ложных слухов.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за эти атаки.

Утром 22 апреля стало известно, что минувшей ночью на дороге, ведущей к главному терминалу международного аэропорта в Коломбо, было найдено самодельное взрывное устройство. По всей видимости, террористы планировали привести его в действие на фоне массового бегства из страны иностранных туристов после серии взрывов, жертвами которых стали сотни мирных граждан. Несмотря на введение комендантского часа, в ночь на 22 апреля международный аэропорт в Коломбо продолжал работать по обычному расписанию. В него прибывали иностранцы, согласовавшие запланированный или экстренный выезд из Шри-Ланки с местными властями. В аэропортах Коломбо и других городов Шри-Ланки введены особые меры безопасности.

Представитель полиции Шри-Ланки сообщил журналистам, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили на центральном автовокзале в городе Коломбо 87 детонаторов к самодельным взрывным устройствам, передает агентство Reuters. Местный сайт newsfirst.lk уточняет, что детонаторы нашли на автостанции Форт около 13:00 по местному времени в понедельник, 22 апреля. 12 детонаторов нашли "на полу", затем еще 75 нашли на площадке, где стояли контейнеры для мусора.

Государственный департамент США предостерег американских граждан от поездок на Шри-Ланку, предупредив, что, по данным американских спецслужб, стране могут угрожать новые теракты, в основном в туристических местах.

К оценке американских властей присоединилось правительство Австралии и также предостерегло своих граждан от путешествий на Шри-Ланку.

Религия и террористические группировки на Шри-Ланке

Христиане-католики составляют лишь 6% населения Шри-Ланки. Подавляющее большинство, около 77%, – буддисты тхеравады, около 8% – индуисты, менее 9% – мусульмане.

На территории Шри-Ланки более 40 лет действовали боевики группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама", добивавшейся создания независимого тамильского государства Тамил-Илам. После поражения "тигров" в 2009 году была создана новая тамильская группировка "Народная освободительная армия", в основе идеологии которой марксизм и социализм.

В последние годы на Шри-Ланке происходили вооруженные столкновения между буддистами и мусульманами.

Никогда ранее исламисты не осуществляли масштабных терактов на Шри-Ланке.





