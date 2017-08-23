Командующий Седьмым американским флотом освобожден от обязанностей

Вице-адмирал Джозеф Окойн освобожден от обязанностей командующего седьмым американским флотом. Как сообщила пресс-служба ВМФ США, причиной этого стала потеря уверенности в командных способностях адмирала.

21 августа в Малаккском проливе ракетный эсминец John S. McCain столкнулся с танкером Alnic MC, который шел под флагом Либерии. У эсминца был поврежден левый борт. Десять моряков пропали без вести.

Командующий американским ВМФ на Тихом океане адмирал Скотт Свифт прибыл в Йокосуку, чтобы встретиться с командованием Седьмого флота и родственниками пропавших моряков. Он сообщил, что поисково-спасательные работы продолжатся, пока есть шанс найти уцелевших или тела пропавших.

Военные водолазы нашли в изолированных отсеках останки. Еще одно тело было обнаружено малазийскими моряками. Анализ ДНК должен показать, идет ли речь о члене экипажа эсминца.

Это уже второе столкновение с участием корабля седьмого американского флота за последние несколько месяцев.

В июне в территориальных водах Японии произошло столкновение эсминца Fitzgerald и торгового судна ACX Crystal, которое шло под флагом Филиппин. Семь моряков считались пропавшими без вести. Но позже их тела были найдены в затопленной части корабля.

Командующим соединения, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океанов, назначен контр-адмирал Фил Сойер, повышенный в звании до вице-адмирала.