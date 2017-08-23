23 августа 2017 г.
последняя новость: 22:09
Свадьба Преснякова закончилась скандалом
Cамый дорогой актер года
В Европе выросло израильское eTree
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:17 Командующий Седьмым американским флотом освобожден от обязанностей
20:22 Мэр канадского города не позволил закрасить свастику на монументе
18:07 ESPN сняла комментатора с эфира: он полный тезка генерала Ли
16:21 Российский режиссер Кирилл Серебренников помещен под домашний арест
15:46 Четыре европейские страны прекратили финансировать палестинскую организацию
14:38 Жириновский о том, что генпрокуратура Украины подозревает его в помощи террористам: "Они обезумели"
13:10 На встрече с Путиным Нетаниягу поддержал участие России в музейном проекте "Собибор"
12:36 В Сочи прошла встреча лидеров России и Израиля, Нетаниягу говорил об иранской угрозе
11:56 Тройное убийство из ревности за заводе "ГАЗ" в Нижнем Новогороде
10:20 "Шоколадная свобода" на постаменте памятника Ленину в Киеве: новая акция FEMEN
В мире

Командующий Седьмым американским флотом освобожден от обязанностей

время публикации: 21:17 | последнее обновление: 21:20 блог версия для печати фото
Командующий Седьмым американским флотом освобожден от обязанностей

Вице-адмирал Джозеф Окойн освобожден от обязанностей командующего седьмым американским флотом. Как сообщила пресс-служба ВМФ США, причиной этого стала потеря уверенности в командных способностях адмирала.

21 августа в Малаккском проливе ракетный эсминец John S. McCain столкнулся с танкером Alnic MC, который шел под флагом Либерии. У эсминца был поврежден левый борт. Десять моряков пропали без вести.

Командующий американским ВМФ на Тихом океане адмирал Скотт Свифт прибыл в Йокосуку, чтобы встретиться с командованием Седьмого флота и родственниками пропавших моряков. Он сообщил, что поисково-спасательные работы продолжатся, пока есть шанс найти уцелевших или тела пропавших.

Военные водолазы нашли в изолированных отсеках останки. Еще одно тело было обнаружено малазийскими моряками. Анализ ДНК должен показать, идет ли речь о члене экипажа эсминца.

Это уже второе столкновение с участием корабля седьмого американского флота за последние несколько месяцев.

В июне в территориальных водах Японии произошло столкновение эсминца Fitzgerald и торгового судна ACX Crystal, которое шло под флагом Филиппин. Семь моряков считались пропавшими без вести. Но позже их тела были найдены в затопленной части корабля.

Командующим соединения, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океанов, назначен контр-адмирал Фил Сойер, повышенный в звании до вице-адмирала.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 21 августа 2017 г.
ВМС США приостанавливают операции по всему миру после инцидента с эсминцем
// NEWSru.co.il // В мире // 21 августа 2017 г.
Американский эсминец столкнулся с танкером: 10 моряков числятся пропавшими
// NEWSru.co.il // В мире // 18 июня 2017 г.
Авария эсминца ВМС США Fitzgerald около берегов Японии, погибли семь моряков







  Rating@Mail.ru  
Среда, 23 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017