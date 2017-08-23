Суд разрешил Никите Белых вступить в брак в СИЗО

Пресненский суд Москвы дал разрешение бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в получении взяток, на заключение брака с Екатериной Реферт. Об этом сообщила журналистам адвокат Белых Марина Ярош.

"Единственная хороша новость на сегодня то, что после допроса в качестве свидетеля 5 сентября Екатерине будет предоставлена возможность встретиться с Никитой Юрьевичем в СИЗО для заключения брака", – приводит слова юриста ТАСС.

Во вторник, 22 августа, на предварительном заседании по делу Белых суд удовлетворил ходатайство обвинения и продлил обвиняемому срок ареста до 4 февраля 2018 года. Слушание дела по существу назначено на 5 сентября.

Никита Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Свою вину он не признает.