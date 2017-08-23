23 августа 2017 г.
последняя новость: 02:21
Взлетает, как Arketa
Названы сроки коллапса
Триумф советчины
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
02:21 Лидеры "нормандской четверки" поддержали введение режима прекращения огня в Донбассе
01:38 Суд разрешил Никите Белых вступить в брак в СИЗО
00:47 Россия готовит ответ на новые санкции США
18:01 Девочку, родившуюся накануне в Южной Каролине, назвали Затмение
16:50 Телеведущая Сайра Хан: "Мой ответ имаму – поцелуй меня в задницу"
16:38 СК РФ предъявил обвинение режиссеру Серебренникову: ему грозит 10 лет тюрьмы
16:14 В Германии конфискована партия "экстази" с портретом Дональда Трампа
15:06 Суд приговорил к тюрьме наркоторговцев, отправивших в Израиль 3.000 тонн гашиша
14:36 Жительница Иванова похитила и утопила дочь любовницы своего мужа
13:58 Братья Алибасси приговорены к тюрьме за изнасилование проституток Канберры
В мире

Суд разрешил Никите Белых вступить в брак в СИЗО

время публикации: 01:38 | последнее обновление: 01:41 блог версия для печати фото
Никита Белых

Пресненский суд Москвы дал разрешение бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в получении взяток, на заключение брака с Екатериной Реферт. Об этом сообщила журналистам адвокат Белых Марина Ярош.

"Единственная хороша новость на сегодня то, что после допроса в качестве свидетеля 5 сентября Екатерине будет предоставлена возможность встретиться с Никитой Юрьевичем в СИЗО для заключения брака", – приводит слова юриста ТАСС.

Во вторник, 22 августа, на предварительном заседании по делу Белых суд удовлетворил ходатайство обвинения и продлил обвиняемому срок ареста до 4 февраля 2018 года. Слушание дела по существу назначено на 5 сентября.

Никита Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Свою вину он не признает.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 22 марта 2017 г.
В отношении Никиты Белых возбуждено новое уголовное дело о взятке
// NEWSru.co.il // В мире // 20 июля 2016 г.
Никита Белых прекратил голодовку
// NEWSru.co.il // В мире // 6 июля 2016 г.
Мосгорсуд постановил оставить Никиту Белых за решеткой
// NEWSru.co.il // В мире // 29 июня 2016 г.
Арестованный губернатор Кировской области Никита Белых объявил голодовку
// NEWSru.co.il // В мире // 25 июня 2016 г.
Суд арестовал губернатора Кировской области Никиту Белых на два месяца







  Rating@Mail.ru  
Среда, 23 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017