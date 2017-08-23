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В мире

Мэр канадского города не позволил закрасить свастику на монументе

время публикации: 20:22 | последнее обновление: 20:22 блог версия для печати фото
Мэр канадского города не позволил закрасить свастику на монументе

Кори Флейшер, основатель движения Erasing Hate, в течение семи лет занимался тем, что ездил по городам и закрашивал граффити, провоцирующие ненависть и вражду. Однако в Пуант-Де-Каскад сделать это ему не позволил мэр.

Канадский сайт Global News пишет, что Флейшера пригласили местные жители, прислав ему фотографию якоря с торгового судна, затонувшего у берегов Канады незадолго до Второй мировой войны. Якорь был поднят со дна моря и установлен в центре городского парка 25 лет назад. Неизвестные вандалы оставили на нем коричневое граффити свастики в черном круге.

Когда Кори Флейшер пришел в парк, его встретили полицейские, получившие распоряжение от мэра - не подпускать активиста к памятнику. Градоначальник Жиль Сантерр убежден, что парк представляет собой музей под открытым небом, и никаких изменений вносить в "экспозицию" нельзя.

Флейшер, в свою очередь, убежден, что после того, что после уничтожения шести миллионов евреев, свастики не место в публичном месте.

После того, как скандал стал достоянием общественности, городские власти согласились рядом с якорем установить более подробную табличку, объясняющую его происхождение.

А Флейшер, в свою очередь, взвешивает возможность обращения в суд с тем, чтобы якорь со свастикой был убран из парка.

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