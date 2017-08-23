"Шоколадная свобода" на постаменте памятника Ленину в Киеве: новая акция FEMEN

Утром в среду, 23 августа, в канун Дня независимости Украины, в Киеве, напротив Бессарабского рынка, активистка женской "секстремистской" организации FEMEN взобралась на постамент разрушенного памятника Ленину.

Как поясняет пресс-служба движения, секстремистка изображала статую "Шоколадная свобода": "Тем самым FEMEN подводит итог Независимости Украины, главным достижением которой является обогащение шоколадного магната, и по совместительству президента Украины Петра Порошенко".

"Шоколадная свобода Порошенко расцветает на фоне войны, обнищания населения, военных преступлений против женщин и детей на сексуальной почве. Нынешняя власть самоустранилась от решения проблем женщин: не принята Стамбульская конвенция, появляются законы о запрете абортов, женщины и дети прифронтовой зоны вынуждены заниматься проституцией, и никому из власть имущих нет до этого дела. Мы требуем свободы, независимости и безопасности для украинских женщин", – говорится в заявлении FEMEN.

Напомним, что памятник Ленину в Киеве, около Бессарабского рынка, был снесен и разбит кувалдами 8 декабря 2013 года.

Феминистское движение FEMEN возникло на Украине в 2008 году. Первоначально декларировалось, что создание движения является реакцией на растущую на Украине и в других странах Восточной Европы индустрию секса. Движение быстро превратилось из локального в международное, и действует теперь во многих странах (несколько лет назад отделение FEMEN было создано и в Израиле). Активистки FEMEN в каждой стране выбирают для своей борьбы наиболее актуальные для них темы (религиозное мракобесие, диктаторские режимы, запрет на аборты, женское обрезание, дискриминация по половому признаку, торговля живым товаром и так далее). Во время своих акций девушки из FEMEN, как правило, обнажают грудь и расписывают тело лозунгами.