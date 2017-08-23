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В мире

Тройное убийство из ревности за заводе "ГАЗ" в Нижнем Новогороде

время публикации: 11:56 | последнее обновление: 12:02 блог версия для печати фото
Тройное убийство из ревности за заводе "ГАЗ" в Нижнем Новогороде

Российские СМИ сообщают, что утром в среду, 23 августа, в Нижнем Новгороде на заводе "ГАЗ" мужчина зарезал трех человек. Причиной нападения, как отмечается в публикациях, стала ревность.

РИА Новости пишет, что мужчина напал с ножом на знакомую и других работников завода. От полученных ранений трое потерпевших скончались. Еще двоих пострадавших доставили в больницу, их состояние от средней тяжести до тяжелого.

При задержании подозреваемый оказал сопротивление полиции и был ранен, он получил необходимую медпомощь.

В компании "ГАЗ" рассказали, что злоумышленник напал на женщину по личным мотивам, не связанным со служебными отношениями, а "остальные сотрудники пострадали при попытке остановить нападение".

Местный портал "НН новости" опубликовал имена погибших и пострадавших. На месте погибла Богатова Л.В. (44 года). От ранений скончались Агушкин А.Н. (51 год, предположительно начальник цеха) и Курин А.В. (55 лет). Другие мастера, Королев Александр и Базин Сергей, которые также пытались остановить своего коллегу, находятся в реанимации больницы № 13.

По сведениям СМИ, убитая была бывшей гражданской женой мужчины, совершившего нападение.

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Среда, 23 августа 2017 г.
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