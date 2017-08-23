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В мире

Родственники палестинца, убитого в Швеции, обвиняют в его смерти соседа-еврея

время публикации: 23:07 | последнее обновление: 23:07 блог версия для печати фото
Родственники палестинца, убитого в Швеции, обвиняют в его смерти соседа-еврея

В то время, как в палестинских СМИ высказывается предположение, что к смерти уроженца сектора Газы Мухаммада Тахсина аль-Баззама причастен "Мосад", родные покойного пытаются доказать, что он стал жертвой бытового конфликта.

19 августа в небольшом городе на юге Швеции неизвестными был застрелен 28-летний Мухаммад Тахсин аль-Баззам.

На следующий день полиция Швеции выступила с заявлением, в котором со ссылкой на свидетельство очевидцев, говорилось, что несколько человек в масках проникли в квартиру через балкон, застрелили аль-Баззама двумя пулями - в шею и голову, и так же быстро, как пришли, покинули квартиру.

Движение ФАТХ обвинило в убийстве уроженца сектора Газы израильскую разведку "Мосад". Утверждая, что причиной "ликвидации" стала причастность аль-Баззама, к террористической деятельности. Якобы в юности Мухаммад состоял в ХАМАС и даже отбывал наказание в израильской тюрьме.

Отец убитого, Тахсин аль-Баззам, являющийся имамом одной из мечетей в Швеции, рассказывает, что сын жаловался на соседа-еврея, который устраивал шумные вечеринки с алкоголем и наркотиками. "Возможно, между ними вспыхнул конфликт, закончившийся убийством. А, может, это было убийство на национальной почве, так как сосед понял, что аль-Баззам палестинский араб и мусульманин", - цитирует отца убитого "Гаарец". Отец также утверждает, что его сын занимался маркетингом и не интересовался политикой.

Вместе с тем, в публикации в израильском издание говорится, что в ассоциации Палестинских заключенных не смогли найти имя убитого в Швеции палестинца в списках отбывавших наказание в Израиле.

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