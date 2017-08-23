23 августа 2017 г.
последняя новость: 19:21
Свадьба Преснякова закончилась скандалом
Cамый дорогой актер года
В Европе выросло израильское eTree
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:07 ESPN сняла комментатора с эфира: он полный тезка генерала Ли
16:21 Российский режиссер Кирилл Серебренников помещен под домашний арест
15:46 Четыре европейские страны прекратили финансировать палестинскую организацию
14:38 Жириновский о том, что генпрокуратура Украины подозревает его в помощи террористам: "Они обезумели"
13:10 На встрече с Путиным Нетаниягу поддержал участие России в музейном проекте "Собибор"
12:36 В Сочи прошла встреча лидеров России и Израиля, Нетаниягу говорил об иранской угрозе
11:56 Тройное убийство из ревности за заводе "ГАЗ" в Нижнем Новогороде
10:20 "Шоколадная свобода" на постаменте памятника Ленину в Киеве: новая акция FEMEN
06:49 В Марокко задержаны трое подозреваемых в причастности к терактам в Каталонии
03:33 Гендиректор "МиГ": новый российский истребитель-перехватчик сможет выполнять задачи в космосе
В мире

ESPN сняла комментатора с эфира: он полный тезка генерала Ли

время публикации: 18:07 | последнее обновление: 18:14 блог версия для печати фото
ESPN сняла комментатора с эфира: он полный тезка генерала Ли

2 сентября в городе Шарлотсвилл, штат Виргиния, состоится матч университетской футбольной лиги. Интерес к нему настолько велик, что трансляцию будет вести ведущая американская спортивная телекомпания ESPN.

Комментировать встречу должен был ведущий Роберт Ли – выходец из семьи китайских иммигрантов. Однако руководство компании решило не отправлять его в Виргинию. Причина – имя сотрудника.

Роберт Ли – полный тезка генерала, командовавшего силами Конфедерации в ходе американской гражданской войны. В начале августа мэрия Шарлотсвилла приняла решение снести расположенный здесь памятник генералу. Это вызвало недоумение историков и яростные протесты ультраправых.

12 августа тысячи человек, в том числе неонацисты и сторонники Ку-Клукс-Клана, провели манифестацию против сноса памятника. Она переросла в столкновения сторонников и противников идеи расового превосходства белых. В участников контр-демонстрации врезалась машина. Погибла женщина.

За этими событиями последовали призывы к пересмотру отношения к событиям позапрошлого века, сносу памятников, обвинения в адрес реконструкторов, изучающих историю Конфедерации. Поддалась общим настроениям и компания ESPN.

"Мы приняли коллективное решение поручить Роберту Ли трансляцию другой игры. Оно было принято во время трагических событий в Шарлотвилле, просто из-за совпадения имени. Постыдно, что этот вопрос вообще стал предметом обсуждения", - сообщил канал.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 16 августа 2017 г.
В Вашингтоне вандалы осквернили Мемориал Линкольна
// NEWSru.co.il // В мире // 16 августа 2017 г.
Трамп обвинил в трагедии в Виргинии "обе стороны"
// NEWSru.co.il // В мире // 16 августа 2017 г.
Реакция Обамы на события в Шарлотсвилле стала самым популярным твитом в истории
// NEWSru.co.il // В мире // 13 августа 2017 г.
Акция ультраправых в Виргинии: трое погибших, десятки раненых. Подробности







  Rating@Mail.ru  
Среда, 23 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017