ESPN сняла комментатора с эфира: он полный тезка генерала Ли

2 сентября в городе Шарлотсвилл, штат Виргиния, состоится матч университетской футбольной лиги. Интерес к нему настолько велик, что трансляцию будет вести ведущая американская спортивная телекомпания ESPN.

Комментировать встречу должен был ведущий Роберт Ли – выходец из семьи китайских иммигрантов. Однако руководство компании решило не отправлять его в Виргинию. Причина – имя сотрудника.

Роберт Ли – полный тезка генерала, командовавшего силами Конфедерации в ходе американской гражданской войны. В начале августа мэрия Шарлотсвилла приняла решение снести расположенный здесь памятник генералу. Это вызвало недоумение историков и яростные протесты ультраправых.

12 августа тысячи человек, в том числе неонацисты и сторонники Ку-Клукс-Клана, провели манифестацию против сноса памятника. Она переросла в столкновения сторонников и противников идеи расового превосходства белых. В участников контр-демонстрации врезалась машина. Погибла женщина.

За этими событиями последовали призывы к пересмотру отношения к событиям позапрошлого века, сносу памятников, обвинения в адрес реконструкторов, изучающих историю Конфедерации. Поддалась общим настроениям и компания ESPN.

"Мы приняли коллективное решение поручить Роберту Ли трансляцию другой игры. Оно было принято во время трагических событий в Шарлотвилле, просто из-за совпадения имени. Постыдно, что этот вопрос вообще стал предметом обсуждения", - сообщил канал.





