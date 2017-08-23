Лидеры "нормандской четверки" поддержали введение режима прекращения огня в Донбассе

Лидеры "нормандской четверки" во вторник, 22 августа, провели телефонный разговор и поддержали новое перемирие в зоне конфликта на юго-востоке Украины, передает РИА Новости.

В переговорах принимали участие президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Лидеры решительно поддержали ожидаемое 23 августа решение Контактной группы об объявлении прекращения огня по случаю начала учебного года", – говорится в совместном заявлении, которое приводит Кремль.

Стороны выразили надежду на то, что перемирие приведет к устойчивому улучшению ситуации с безопасностью на Донбассе.

Отмечается также, что лидеры стран "нормандской четверки" договорились лично содействовать дальнейшему выполнению Минских соглашений на основе устойчивого режима прекращения огня.