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В мире

Лидеры "нормандской четверки" поддержали введение режима прекращения огня в Донбассе

время публикации: 02:21 | последнее обновление: 02:46 блог версия для печати фото
Лидеры "нормандской четверки" поддержали перемирие в Донбассе

Лидеры "нормандской четверки" во вторник, 22 августа, провели телефонный разговор и поддержали новое перемирие в зоне конфликта на юго-востоке Украины, передает РИА Новости.

В переговорах принимали участие президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Лидеры решительно поддержали ожидаемое 23 августа решение Контактной группы об объявлении прекращения огня по случаю начала учебного года", – говорится в совместном заявлении, которое приводит Кремль.

Стороны выразили надежду на то, что перемирие приведет к устойчивому улучшению ситуации с безопасностью на Донбассе.

Отмечается также, что лидеры стран "нормандской четверки" договорились лично содействовать дальнейшему выполнению Минских соглашений на основе устойчивого режима прекращения огня.

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