Россия готовит ответ на новые санкции США

Россия приступила к подготовке ответа на расширение санкций США "по северокорейскому сюжету". Об этом во вторник, 22 августа, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер", – говорится в заявлении Рябкова.

Ранее в тот же день сообщалось, что министерство финансов США расширило санкционные списки, включив в них 10 организаций и шесть физических лиц, из-за сотрудничества с КНДР.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте минфина, под санкции подпали четверо граждан России, в том числе генеральный директор "Гефеста" Рубен Киракосян, фирма которого занимается оптовой торговлей металлами.

Санкции введены в отношении Ирины Хьюш – директора компании Velmur Management, работающей в Сингапуре.

В черный список также включены Андрей Сербин и Михаил Писклин. По данным минфина США, они работали с находящейся в санкционном списке сингапурской компанией Transatlantic Partners.

В минфине США назвали неприемлемым, что "физические лица и компании в Китае, России либо где-то еще позволяют КНДР получать доход для развития оружия массового уничтожения и для дестабилизации обстановки в регионе".