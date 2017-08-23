Российский режиссер Кирилл Серебренников помещен под домашний арест

Басманный суд Москвы поместил под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, которого подозревают в организации хищения 68 миллионов рублей. Под арестом он будет находиться до 19 октября.

Телеканал "Дождь" сообщает, что суд пришел к выводу, что уголовное дело возбуждено законно, доказательства говорят о причастности Серебренникова к преступлению. Судьи сочли, что, оставшись на свободе, подозреваемый может предпринять попытки скрыться или надавить на свидетелей.

Следственные органы указывали, что Серебренников уже пытался скрыться - нарушил обязательство о явке и уехал в командировку в Санкт-Петербург, купил квартиру за рубежом при том, что имеет вид на жительство в одном из зарубежных государств, сообщает РИА Новости.

Режиссеру запрещено покидать без письменного разрешения место жительства, а также не разрешается общаться ни с кем, кроме близких родственников и адвоката. При этом суд, по данным РИА Новости, разрешил режиссеру посещать театр с разрешения следователя.

Корреспондент "Дождя" из зала суда сообщал, что адвокат Серебренникова просил суд отпустить его под залог в размере 68 миллионов рублей - в такую сумму следствие оценило ущерб по делу. Адвокат также перечислил имена людей, которые выступили поручителями Серебренникова - более 30 человек. Среди них Ирина Прохорова, сестра бизнесмена Михаила Прохорова, певец Филипп Киркоров, телеведущий Андрей Малахов, режиссер Авдотья Смирнова, актрисы Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова и Елизавета Боярская.

Режиссер отказался признать вину. Он назвал обвинения "абсурдными и невозможными". "Я много лет работаю в России, я в настоящее время нахожусь в состоянии кинопроизводства, мне надо доснимать фильм. У меня планируется спектакль. Мне нет смысла убегать, я хочу работать. Я с мая всегда посещал следователя и никуда не скрывался", - заявил Серебренников. При этом он напомнил, что у него отобрали "все паспорта", и никуда сбежать он не сможет.

По версии следствия, Серебренников похитил не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа", призванного развивать и популяризовать современное искусство.