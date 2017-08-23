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В мире

Российский посол в Судане найден мертвым

время публикации: 23:52 | последнее обновление: 23:52 блог версия для печати фото
Российский посол в Судане найден мертвым

Российский посол в Судане Миргаяс Ширинский найден мертвым в своей резиденции в столице страны Хартуме. Об этом сообщило министерство иностранных дел России, передает РИА Новости.

"С прискорбием сообщаем, что 23 августа в Хартуме скончался посол России в Судане Миргаяс Ширинский. Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги", – сказали в департаменте информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

МИД Судана выразил соболезнования в связи со смертью российского посла. Как отметили в ведомстве, Ширинский "прилагал дружеские и искренние усилия для развития привилегированных отношений между двумя странами и народами".

Миргаяс Ширинский возглавлял российскую дипломатическую миссию в Судане с 2013 года.

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Среда, 23 августа 2017 г.
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