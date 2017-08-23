На встрече с Путиным Нетаниягу поддержал участие России в музейном проекте "Собибор"

В среду, 23 августа, в Сочи в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу, заявил, что Израиль не может выступать против участия России в проекте музея в польском Собиборе.

МИД Израиля высказывал аналогичную позицию по этому вопросу.

Редакция NEWSru.co.il ранее подробно писала о сути конфликта вокруг мемориального комплекса в Собиборе.

Россию пригласили подключиться к проекту обновления этого музея в 2013 году. План, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры на месте, где до осени 1943 года находился нацистский лагерь смерти "Собибор". Однако в июле 2017 года Варшава заявила, что на заседании международного управляющего комитета проекта было решено отказаться от сотрудничества с Москвой. Хотя приглашение россиянам на торжественное мероприятие при этом отозвано не было. Израиль на этом заседании представлял Авнер Шалев, генерал запаса, многолетний председатель совета директоров мемориала "Яд ва-Шем".

Тот факт, что Шалев не стал отстаивать право России на участие в проекте, вызвал гневную реакцию в Москве. МИД РФ выступил с резким заявлением, послу Израиля в России Гари Корену пришлось объяснять официальную позицию Иерусалима и говорить о том, что Израиль поддерживает участие РФ в проекте. Однако на следующий день после этих объяснений официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" (передача "60 минут") заявила, что позиция Израиля, который не возражал против отказа Польши пустить Россию к участию в проекте обновления мемориала в бывшем концлагере Собибор, граничит с историческим предательством.

Захарова заявила: "Советская армия, Красная армия, люди, которые отдали миллионы жизней за то, чтобы узники концлагерей были освобождены, для того, чтобы освободить эти же страны Европы... это доказывать никому не надо... Мы можем сколько угодно об этом спорить. Но есть Нюрнберг, и есть его документы, которые признаны всеми... И именно их пересматривать запрещено, потому что это является преступлением. И вот люди, потомки, а во многом даже живые люди, которые помнят войну, которые сами принимали участие в боевых действиях, которые были в эвакуации, которые работали в тылу, на военных заводах... Этим людям отказано в том, чтобы участвовать в работе комиссии по подготовке этого мероприятия". Далее она сказала: "Я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля. Для меня, я сейчас говорю в своем личном качестве, для меня как человека позиция этого государства по этому вопросу является абсолютно неприемлемой, и, я считаю, граничит с предательством, с историческим предательством", – сказала Захарова (после этого заявления зал аплодировал). "Почему вот так, спустя 70 лет, можете предать память тех, кто спасал вас, ваших отцов, дедов, матерей... кто спасал вас? Вот так, на один раз, взять и предать. Я считаю, еще раз говорю, моя личная позиция: я считаю, что это предательство", – завершила Захарова свое выступление.

Несмотря на оскорбительный тон заявления Захаровой, парадоксальным образом, ее выступление может помочь сдвинуть с мертвой точки израильскую инициативу по увековечиванию памяти руководителя восстания в концлагере Собибор Александра Печерского и других участников этих героических и трагических событий.

Следует признать, что в Израиле об офицере Красной армии Александре Ароновиче Печерском за пределами русскоязычной общины знают немногие. Между тем, речь идет о руководителе единственного в истории успешного восстания в нацистском концлагере, благодаря действиям которого было спасено множество жизней.

С недавних пор есть улица Печерского в Цфате, но нет ни одного монумента в его честь (если не считать уже демонтированного памятника в доме, где жил один из ветеранов восстания в Собиборе), он не получил никакой израильской награды ни при жизни, ни посмертно, в школьной программе нет упоминания о Собиборском восстании, а в экспозиции мемориального комплекса "Яд ва-Шем" ничего не говорится не только о самом Печерском, но и о восстании в концлагере. Несмотря на просьбы представителей фонда Печерского, руководство "Яд ва-Шем" упорно отказывается не только проводить какие-либо мероприятия 14 октября, в годовщину Собиборского восстания, вносить изменения в свою экспозицию, но даже не соглашается на публикацию напоминаний об этом событии на своем официальном сайте.

По мнению руководителя фонда памяти А.Печерского Ильи Васильева, в прошлом советника Юлия Эдельштейна, это может быть связано с тем, что руководство "Яд ва-Шема" уделяет значительно большее внимание теме трагедии Холокоста, чем теме еврейского сопротивления и героизма, его вклада в победу над нацизмом – одной из вех которой было Собиборское восстание. Он также обратил внимание на тот факт, что в международном комитете, отказавшем России в участии в проекте по перестройке мемориала "Собибор", Израиль представляет Авнер Шалев, генерал запаса, многолетний председатель совета директоров мемориала "Яд ва-Шем".

Илья Васильев отметил, что в нынешней экспозиции польского мемориала "Собибор" также нет упоминания о Печерском. "После того, как по приказу Гиммлера лагерь был закрыт (в 1943 году), все было уничтожено и перепахано, там функционировал детский сад. Потом, в 1965 году, создали мемориал, где вообще не упоминалось о восстании. В 1993 году поляки переделали мемориал, и там появилось упоминание о восстании, но без упоминания имени Печерского, без упоминания о том, что костяк восставших составляли советские военнопленные. Самое возмутительное, что в мемориале было восемь каменных табличек на разных языках, включая иврит и идиш, но не было таблички на русском языке. Хотя восставшие между собой разговаривали именно на русском", – рассказывает он.

Археологи Йорам Хайми (Израиль) и Войцех Мазурек (Польша), которые ведут раскопки на территории Собибора, пришли к выводу, что новый мемориал строят на костях – на месте, где сжигали в ямах убитых узников концлагеря, планируется установить бетонную рампу, что делает невозможном в будущем проводить на этот месте какие-либо археологические изыскания. Несмотря на это, руководитель "Яд ва-Шема" поддерживает данный проект.

В 2013 году Илья Васильев сумел добиться того, что Александр Печерский посмертно был награжден "Орденом Заслуг перед республикой Польша". Тогда же был поднят вопрос о необходимости изменения экспозиции в мемориале "Собибор", и поляки согласились пригласить Россию присоединиться к проекту по реконструкции мемориала. По мнению Васильева, недавнее решение об отказе от помощи российских представителей может иметь негативные последствия с точки зрения объективности и полноты подачи материалов в экспозиии.

Васильев напоминает, что в России в 2013 году было выпущено два фильма, посвященных восстанию в Собиборе, эта тема внесена в школьную программу. Кроме того, в Ростове-на-Дону (где Печерский жил после войны) появилась улица его имени, и вскоре улица Печерского должна появиться в Москве. Планируется выставка в Музее Великой отечественной войны, посвященная его подвигу. В 2015 году Почта России по инициативе членов Фонда выпустила марку, посвященную Собибору. "Этого недостаточно, но все-таки намного больше, чем в Израиле, где не сделано почти ничего", – вынужден констатировать руководитель фонда Печерского.

В настоящий момент готовятся к печати книги "Александр Печерский: прорыв в бессмертие" на белорусском, немецком языках и иврите. К юбилею восстания в 2018 года выйдет художественный фильм о восстании с Константином Хабенским в главной роли.

Как правопреемница СССР Россия осталась в долгу у Печерского: ведь после побега из Собибора и участия в партизанском движении на территории Белоруссии он был арестован советскими властями и отправлен в штурмовой стрелковый батальон (разновидность штрафбата), был ранен и комиссован по инвалидности. В 1948-м, когда началась охота на "космополитов", еврей Печерский остался без работы и пять лет был вынужден жить на иждивении жены. В 1949-м было аннулировано решение о награждении его орденом Отечественной войны II степени. Герой войны Печерский при жизни не был признан героем, он умер в 1990 году.

В 2012 году во время личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным тогдашний министр информации Израиля Юлий Эдельштейн поднимал вопрос о награждении руководителя восстания Печерского (посмертно) званием Героя России, а трех здравствовавших тогда участников восстания – другими наградами. Повторно, в 2013 году, с такой же просьбой к Путину обращался историк и телеведущий Николай Сванидзе. Решение о награждении обсуждалось на уровне администрации президента РФ. В 2016 году Печерский был посмертно награжден российским Орденом мужества, награду Путин вручил его внучке.

На сегодняшний день живы два ветерана восстания в Собиборе, один из них живет в Израиле, другой – в Киеве. Эти люди, как и многие другие ветераны, считают, что еврейское государство должно помнить не только о подавленном нацистами восстании в Варшавском гетто и его руководителе Мордехае Анилевиче (именем котором названо множество улиц в различных городах страны), но и о подвиге тех, кто вместе с Александром Печерским сумел совершить побег из Собибора, осуществив восстание, последствием которого стала ликвидация одной из "фабрик смерти".