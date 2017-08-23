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В мире

Новый российский истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет выполнять задачи в космосе

время публикации: 03:33 | последнее обновление: 03:38 блог версия для печати фото
Новый российский истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет выполнять задачи в космосе (иллюстрация)

Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) МиГ-41, разрабатываемый на замену высотному перехватчику МиГ-31, сможет выполнять задачи в космосе.

Об этом во вторник, 22 августа, заявил в эфире телеканала "Звезда" генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

"Мы уже этим занимаемся. Для нас это естественное развитие самолета МиГ-31. Это будет совершенно новый технологический самолет. Новые технологии, незаметность, работа в космосе, новые скорости, новый радиус", – цитирует Тарасенко РИА Новости.

Ранее в тот же день на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Кубинке (Московская область) гендиректор "МиГ" отметил, что ПАК ДП – это закономерное развитие российских самолетов МиГ-31.

По словам Тарасенко, поставки МиГ-41 минобороны России могут начаться в середине 2020-х годов.

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