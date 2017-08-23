Четыре европейские страны прекратили финансировать палестинскую организацию

Правительства Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Дании сообщили о прекращении финансирования палестинской неправительственной организации WATC из-за поддержки, которую она оказывает террору. Об этом сообщает EjPress.org.

Решение о прекращении финансирования Женского комитета было принято после того, как эта организация открыла Центр для женщин в палестинской деревне Бурка, расположенной под Шхемом. Центр был назван в честь Далаль аль-Муграби, участвовавшей в захвате израильского автобуса на Прибрежном шоссе.

Вскоре после открытия центра правительства Нидерландов, Дании и Норвегии прекратили финансирование организации. МИД Норвегии распространил заявление, в котором говорится, что "прославление террористов совершенно неприемлемо", и потребовал от организации вернуть перечисленные ей деньги.

Вместе с тем, в период с 2014 по 2016 год организация получила от европейских стран, около 530 тысяч долларов.

Напомним, 11 марта 1978 года отряд боевиков ФАТХ под командованием Далаль аль-Мугбари, высадившись с море в районе Зихрон-Яакова, захватил в заложники пассажиров нескольких автобусов и автомобилей и пересадил их всех в один автобус, который направлялся в сторону Тель-Авива. По пути террористы обстреливали другие автобусы и автомобили. В ходе захвата заложников и последующего штурма автобуса погибли 39 граждан Израиля, в том числе 13 детей. Были убиты 9 боевиков, включая саму аль-Муграби. В 2008 году Израиль передал останки аль-Муграби ливанской организации "Хизбалла" вместе с телами других боевиков в обмен на тела двух израильских солдат.