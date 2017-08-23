Жириновский о том, что генпрокуратура Украины подозревает его в помощи террористам: "Они обезумели"

В среду, 23 августа, пресс-служба генеральной прокуратуры Украины сообщила: вскоре будет объявлено о том, что лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский подозревается в финансировании терроризма.

В сообщении было сказано: "Досудебным расследованием установлено, что гражданин Российской Федерации В.Жириновский, находясь на территории г.Москвы, в марте-апреле 2014 с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты государственной Думы Российской Федерации и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, с соответствующей целью осуществляли сбор денежных средств с граждан России. За счет лично внесенного имущества и средств, а также средств, собранных с граждан Российской Федерации, указанная группа под руководством В.Жириновского, действуя, в том числе, по просьбе главы террористической группы "Сомали" М.Толстых (позывной "Гиви"), в течение 2014-2017 годов осуществила поставку представителям этих преступных формирований 6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта". Далее отмечается, что Жириновский подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

"В украинской генпрокуратуре, видимо, окончательно обезумели", – так прокомментировал эту информацию Владимир Жириновский. По его мнению, за такое решение представителей украинской генпрокуратуры нужно лишить работы.

"Никогда никаких денег мы не собирали, но, конечно, мы регулярно отправляем гуманитарную помощь жителям Донбасса. Это медикаменты, продукты, которые могут долго храниться, одежда, некоторые предметы первой необходимости, транспорт несколько раз отправляли туда", –цитирует заявление Жириновского РИА Новости.