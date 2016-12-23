Полиция предотвратила серию рождественских терактов в Мельбурне

Полиция австралийского штата Виктория предотвратила серию терактов в Мельбурне, запланированных на Рождество.

Как сообщает газета The Australian, утром в пятницу, 23 декабря, в ходе спецоперации на севере города были задержаны пять подозреваемых в подготовке атак, целями которых должны были собор Святого Павла, Площадь Федерации и железнодорожный вокзал Флиндерс-стрит Стейшн.

По словам комиссара полиции штата Грэма Эштона, задержанные, в возрасте от 21 года до 26 лет, являются сторонниками террористической группировки "Исламское государство". Четверо из них родились в Австралии в семьях выходцев из Ливана, пятый – гражданин страны, рожденный в Египте.

У подозреваемых были изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств.