23 декабря 2016 г.
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В мире

Полиция предотвратила серию рождественских терактов в Мельбурне

время публикации: 03:36 | последнее обновление: 04:27 блог версия для печати фото
Полиция предотвратила серию рождественских терактов в Мельбурне

Полиция австралийского штата Виктория предотвратила серию терактов в Мельбурне, запланированных на Рождество.

Как сообщает газета The Australian, утром в пятницу, 23 декабря, в ходе спецоперации на севере города были задержаны пять подозреваемых в подготовке атак, целями которых должны были собор Святого Павла, Площадь Федерации и железнодорожный вокзал Флиндерс-стрит Стейшн.

По словам комиссара полиции штата Грэма Эштона, задержанные, в возрасте от 21 года до 26 лет, являются сторонниками террористической группировки "Исламское государство". Четверо из них родились в Австралии в семьях выходцев из Ливана, пятый – гражданин страны, рожденный в Египте.

У подозреваемых были изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств.

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