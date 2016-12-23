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В мире

Предполагаемый берлинский террорист вскоре после теракта посетил мечеть

время публикации: 09:17 | последнее обновление: 09:17 блог версия для печати фото
На месте теракта. 19 декабря 2016 года

Анис Амри, которого берлинская полиция подозревает в совершении теракта на рождественской ярмарке, через несколько часов после этого происшествия посетил мечеть в районе Моабит в столице Германии.

Его засняли видеокамеры, сообщил телеканал RВВ. Изучив видеозаписи, полицейские пришли к выводу, что Амри дважды посещал мечеть на предшествовавшей теракту неделе.

В мечети был проведен обыск, а ее имам оказался под следствием.

Тем временем германская полиция арестовала в Дуйсбурге двух уроженцев Косово по подозрению в подготовке нового теракта в торговом центре.

Жертвами теракта в Берлине стали 12 человек, в том числе, шесть граждан Германии, поляк (водитель грузовика, убитый террористом), гражданин Италии и израильтянка Далия Эльяким. Личности еще троих убитых пока не установлены.

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