Предполагаемый берлинский террорист вскоре после теракта посетил мечеть

Анис Амри, которого берлинская полиция подозревает в совершении теракта на рождественской ярмарке, через несколько часов после этого происшествия посетил мечеть в районе Моабит в столице Германии.

Его засняли видеокамеры, сообщил телеканал RВВ. Изучив видеозаписи, полицейские пришли к выводу, что Амри дважды посещал мечеть на предшествовавшей теракту неделе.

В мечети был проведен обыск, а ее имам оказался под следствием.

Тем временем германская полиция арестовала в Дуйсбурге двух уроженцев Косово по подозрению в подготовке нового теракта в торговом центре.

Жертвами теракта в Берлине стали 12 человек, в том числе, шесть граждан Германии, поляк (водитель грузовика, убитый террористом), гражданин Италии и израильтянка Далия Эльяким. Личности еще троих убитых пока не установлены.