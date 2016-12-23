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В мире

Предполагаемого берлинского террориста видели в Дании

время публикации: 11:28 | последнее обновление: 11:28 блог версия для печати фото
Берлин, 22.12.2016

Полицейские источники в Дании сообщили, что на территории страны был замечен человек, похожий на подозреваемого в совершении теракта в Берлине 19 декабря, передает информационное агентство Reuters.

Датская полиция сообщила, что подозрительного человека видели в городе Ольборг в северной части Ютландии. Полицейские призвали граждан избегать мест скопления людей, пока проводится операция по проверке этой информации.

Напомним, что германская полиция назвала главным подозреваемым в совершении теракта тунисского гражданина Аниса Амри (24).

19 декабря террорист на грузовом автомобиле совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки. Жертвами теракта стали 12 человек, еще 50 посетителей были ранены.

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