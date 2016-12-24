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В мире

Правые европейские политики выступили против Шенгенской зоны

время публикации: 23 декабря 2016 г., 18:10 | последнее обновление: 23 декабря 2016 г., 18:10 блог версия для печати фото
На месте ликвидации Аниса Амри в Милане, 23 декабря 2016 года

Найджел Фрейдж,бывший лидер Партии независимости Великобритании, заявил после уничтожения берлинского террориста, что Шенгенская зона стала угрозой для безопасности европейцев.

Фрейдж написал на своей странице в Facebook, что, если исполнитель теракта в Берлине действительно был ликвидирован в Милане 23 декабря, то это однозначно свидетельствует об опасности Шенгенской зоны для общественной безопасности, и зону следует отменить.

Одновременно с ним лидер французской правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что террорист из Германии свободно доехал до Италии через территорию Франции, и это служит доказательством катастрофических результатов политики открытых границ.

Беппе Грилло, лидер итальянской партии "Пять Звезд", назвал безумной ситуацию, при которой двое полицейских в Италии должны были рисковать собой, уничтожая террориста, разыскивавшегося половиной Европы. По его словам, миграционный кризис вышел из-под контроля.

Лидер нидерландской Партии Свободы Герт Вилдерс отметил, что террорист Анис Амри прибыл в Европу просить убежища, совершил теракт в Германии и уехал в Италию, но при этом правительства считают восстановление границ плохой идеей.

Напомним, 19 декабря террорист на грузовом автомобиле совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки. Жертвами теракта стали 12 человек, еще 50 были ранены. Среди жертв было шесть граждан Германии, гражданка Италии, гражданин Польши (водитель грузовика, которого убил террорист, чтобы завладеть автомобилем) и гражданка Израиля Далия Эльяким. Личности еще троих убитых пока не установлены.

Рано утром 23 декабря в Милане при обычной проверке полицейские попросили Амри предъявить документы. Он в ответ выстрелил и ранил одного полицейского. Ответным огнем террорист был уничтожен.

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