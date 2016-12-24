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В мире

Сенатор Грэм предложил лишить ООН финансирования за антиизраильскую резолюцию

время публикации: 23 декабря 2016 г., 19:18 | последнее обновление: 23 декабря 2016 г., 19:42 блог версия для печати фото
Сенатор Грэм предложил лишить ООН финансирования за антиизраильскую резолюцию

Сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил, что будет добиваться прекращения финансирования ООН, если Совет безопасности ООН примет резолюцию против израильских поселений.

Грэм возглавляет подкомитет Сената, надзирающий за оказанием финансовой помощи. Он заявил, что, если резолюция будет принята, то сенатор сформирует двупартийный комитет и потребует прекратить или существенно ограничить финансирование ООН, сообщило информационное агентство Reuters.

Линдси Грэм также сказал, что сенаторы будут настаивать на прекращении оказания помощи всем странам, голосующим в поддержку резолюции.

Проект резолюции с резким осуждением строительства в поселениях за "зеленой чертой" сначала выдвинул Египет, но затем президент ас-Сиси приказал отозвать резолюцию. Однако представители Венесуэлы, Малайзии, Сенегала и Новой Зеландии заявили, что намерены поставить резолюцию на голосование вместо Египта.

Франция уже заявила, что проголосует за этот проект резолюции. Израильские представители официально заявили, что ожидают от США применения вето.

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