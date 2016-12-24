Госпитализирован бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков госпитализирован. По данным источников агентства "Интерфакс", медики подозревали, что он перенес клиническую смерть.

80-летний Юрий Лужков был доставлен в одну из московских больниц. Согласно последним данным, его состояние постепенно улучшилось.

Life, в свою очередь, заявил, что Юрий Лужков потерял сознание в библиотеке университета МГУ.

Лужков занимал пост главы московской администрации с 1992 по 2010 год. Его уволил президент Дмитрий Медведев "в связи с утратой доверия". Тогда же Лужков вышел из руководства партии "Единая Россия".