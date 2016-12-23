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В мире

Террористы угнали ливийский самолет на Мальту

время публикации: 13:04 | последнее обновление: 13:12 блог версия для печати фото
Террористы угнали ливийский самолет на Мальту

23 декабря террористы захватили самолет, выполнявший внутренний рейс в Ливии, и заставили пилотов лететь на Мальту. Лайнер авиакомпании Afriqiyah Airways сел на острове, сообщило информационное агентство Reuters.

На борту самолета находятся 111 пассажиров и семеро членов экипажа. Террористы угрожали взорвать себя, если не будут выполнены их требования. По предварительным сведениям, они представились сторонниками бывшего лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи.

Самолет выполнял рейс из Себхи в Триполи, сообщает Times of Malta. После приземления на Мальте самолет окружили подразделения сил специального назначения армии и полиции.

Информация уточняется.



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