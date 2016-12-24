24 декабря 2016 г.
последняя новость: 17:16
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:16 МИД РФ объяснил, почему поддержал антиизраильскую резолюцию
16:35 Президент Нигерии сообщил о разгроме "Боко Харам"
15:47 В Тунисе арестован племянник берлинского террориста
15:08 Умерла стюардесса, пережившая падение с десятикилометровой высоты в 1972 году
14:33 Герт Вилдерс: "Обама предал Израиль"
13:51 Ле Пен выступила за выход Франции из ЕС и NATO
13:20 Фальшивая новость спровоцировала Пакистан пригрозить Израилю ядерным оружием
12:39 Обама утвердил предоставление глобального статуса Акту Магнитского
11:05 Генсек ООН приветствовал антиизраильскую резолюцию
10:39 Актриса Керри Фишер, принцесса Лея, перенесла сердечный приступ
В мире

Угонщики ливийского самолета сдались властям и попросили убежища на Мальте

время публикации: 23 декабря 2016 г., 17:07 | последнее обновление: 23 декабря 2016 г., 19:42 блог версия для печати фото
Мальтийский спецназ в аэропорту (иллюстрация)

Два террориста, угнавшие ливийский самолет на Мальту, отпустили членов экипажа и сдались мальтийским властям. Они попросили предоставить им политическое убежище.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил, что полицейские обыскали террористов и взяли их под стражу.

Самолет Afriqiyah Airways выполнял рейс из Себхи в Триполи. На борту находились 111 пассажиров (включая двух террористов) и семеро членов экипажа. После приземления на Мальте самолет окружили подразделения сил специального назначения армии и полиции.

Сначала террористы угрожали взорвать самолет гранатой, если их требования не будут выполнены. Точной информации о требованиях не поступало.

Затем они отпустили пассажиров, но оставили на борту членов экипажа и продолжили переговоры с мальтийскими властями. Позднее оба террориста сдались.

- Портрет читателя NEWSru.co.il. Принять участие в опросе

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 23 декабря 2016 г.
Ливийский самолет угнал "глава партии сторонников Каддафи"
// NEWSru.co.il // В мире // 23 декабря 2016 г.
Угонщики отпустили всех пассажиров ливийского самолета
// NEWSru.co.il // В мире // 23 декабря 2016 г.
Угонщики самолета начали выпускать пассажиров
// NEWSru.co.il // В мире // 23 декабря 2016 г.
Террористы угнали ливийский самолет на Мальту







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 24 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016