Угонщики ливийского самолета сдались властям и попросили убежища на Мальте

Два террориста, угнавшие ливийский самолет на Мальту, отпустили членов экипажа и сдались мальтийским властям. Они попросили предоставить им политическое убежище.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил, что полицейские обыскали террористов и взяли их под стражу.

Самолет Afriqiyah Airways выполнял рейс из Себхи в Триполи. На борту находились 111 пассажиров (включая двух террористов) и семеро членов экипажа. После приземления на Мальте самолет окружили подразделения сил специального назначения армии и полиции.

Сначала террористы угрожали взорвать самолет гранатой, если их требования не будут выполнены. Точной информации о требованиях не поступало.

Затем они отпустили пассажиров, но оставили на борту членов экипажа и продолжили переговоры с мальтийскими властями. Позднее оба террориста сдались.

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