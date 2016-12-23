Глава МВД Италии подтвердил ликвидацию берлинского террориста

Министр внутренних дел Италии Марко Миннити на пресс-конференции подтвердил, что полицейские в Милане застрелили тунисского гражданина Аниса Амри, разыскивавшегося по подозрению в совершении теракта в Берлине 23 декабря.

Глава МВД сказал, что в ходе противостояния был ранен сотрудник полиции, но его жизнь вне опасности. Марко Миннити поблагодарил полицейских за устранение угрозы безопасности граждан.

Как сообщалось ранее, рано утром 23 декабря в Милане при обычной проверке полицейские попросили Амри предъявить документы. Он в ответ выстрелил и ранил одного полицейского. Ответным огнем террорист был уничтожен.

Напомним, 19 декабря террорист на грузовом автомобиле совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки. Жертвами теракта стали 12 человек, еще 50 были ранены. Среди жертв было шесть граждан Германии, гражданка Италии, гражданин Польши (водитель грузовика, которого убил террорист, чтобы завладеть автомобилем) и гражданка Израиля Далия Эльяким. Личности еще троих убитых пока не установлены.