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В мире

Вашингтон отрицает, что администрация Обамы продвигает антиизраильскую революцию

время публикации: 23 декабря 2016 г., 19:45 | последнее обновление: 23 декабря 2016 г., 19:55 блог версия для печати фото
Барак Обама

Источники в Вашингтоне заявили, что утверждения о участии администрации президента Барака Обамы к разработке проекта антиизраильской резолюции Совета безопасности ООН не соответствуют действительности.

Как сообщила радиостанция "Решет Бет", американские представители заявили, что администрация не участвовала в разработке резолюции и не способствовала ее продвижению в Совете безопасности ООН.

Проект резолюции с резким осуждением строительства в поселениях за "зеленой чертой" сначала выдвинул Египет, но затем президент ас-Сиси приказал отозвать резолюцию. Однако представители Венесуэлы, Малайзии, Сенегала и Новой Зеландии заявили, что намерены поставить резолюцию на голосование вместо Египта.

Франция уже заявила, что проголосует за этот проект резолюции. Израильские представители официально заявили, что ожидают от США применения вето.

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