СМИ: предполагаемый берлинский террорист застрелен в Милане

Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта в Берлине, был застрелен в Милане, сообщили итальянские источники. Незадолго до этого полиция Дании сообщила, что Амри видели в Ольборге.

По новым данным, Амри был убит в перестрелке с бойцами спецназа в Милане. Об этом сообщило итальянское информационное агентство ANSA.

Рано утром 23 декабря в районе Сесто Сан-Джованни полицейские остановили подозрительного человека для проверки документов. Неожиданно тот выхватил оружие и начал стрелять. Полицейские ликвидировали его.

Министр внутренних дел Италии Марко Миннити намерен провести пресс-конференцию по этому инциденту.