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В мире

Разъяренный клиент устроил бойню в публичном доме

время публикации: 10:51 | последнее обновление: 10:53 блог версия для печати фото
Клиент убил шестерых человек в публичном доме

27-летний мужчина убил шестерых в публичном доме в Сан-Паулу, возмущенный, что девушка, к которой он пришел, была занята с другим клиентом. Примерно через сутки после учиненной бойни он сдался полиции.

Преступник, 27-летний Вильям Роберту Ферейра Коста, явился в бордель в округе Жаботикобаль и потребовал встречи с девушкой, к которой обычно приходил. Хозяйка борделя сказала ему, что это невозможно, так как она занята с другим клиентом. Взбешенный Коста выбежал на улицу, где стоял его автомобиль, взял пистолет и вернулся обратно.

Он убил проститутку и ее клиента, а также 71-летнюю хозяйку публичного дома, ее племянницу, работавшую в заведении официанткой, бармена и еще одну проститутку. После этого Коста покинул место преступления.

22 декабря он сдался полиции, явившись в участок в сопровождении адвоката. Globo сообщает, что первым делом следователи повезли его на поиски орудия убийства, от которого Коста успел избавиться.

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