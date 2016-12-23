Разъяренный клиент устроил бойню в публичном доме

27-летний мужчина убил шестерых в публичном доме в Сан-Паулу, возмущенный, что девушка, к которой он пришел, была занята с другим клиентом. Примерно через сутки после учиненной бойни он сдался полиции.

Преступник, 27-летний Вильям Роберту Ферейра Коста, явился в бордель в округе Жаботикобаль и потребовал встречи с девушкой, к которой обычно приходил. Хозяйка борделя сказала ему, что это невозможно, так как она занята с другим клиентом. Взбешенный Коста выбежал на улицу, где стоял его автомобиль, взял пистолет и вернулся обратно.

Он убил проститутку и ее клиента, а также 71-летнюю хозяйку публичного дома, ее племянницу, работавшую в заведении официанткой, бармена и еще одну проститутку. После этого Коста покинул место преступления.

22 декабря он сдался полиции, явившись в участок в сопровождении адвоката. Globo сообщает, что первым делом следователи повезли его на поиски орудия убийства, от которого Коста успел избавиться.