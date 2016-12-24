Угонщики самолета начали выпускать пассажиров

Террористы, угнавшие ливийский пассажирский самолет на Мальту, согласились выпустить пассажиров. Точная информация о требованиях похитителей самолета не поступала.

По предварительным данным, террористов двое, и как минимум один из них был вооружен ручной гранатой. Они назвали себя сторонниками бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, убитого в октябре 2011 года.

Террористы пообещали освободить всех пассажиров самолета, если будут выполнены их требования, но сначала не хотели отпускать экипаж. Предположительно, первыми они отпустили женщин. Всего на первом этапе лайнер покинули 65 человек. Затем ушли все остальные пассажиры. На борту остались только члены экипажа и террористы.

По сведениям ливийской стороны, угонщики потребовали разрешить боевикам безопасный выход из Бенгази. В этом городе подразделения генерала Халифа Хафтара проводят операцию против разных группировок и недавно блокировали их. По другой информации, угонщики потребовали освободить Саифа аль-Ислама Каддафи. Еще одна версия гласит, что террористы настаивают на создании "про-каддафистской партии".

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат созвал срочное совещание с Комитетом национальной безопасности.

Через некоторое время террористы отпустили членов экипажа, вышли из самолета и сдались мальтийским властям. Они попросили предоставить им политическое убежище.

Сведений об иностранцах на борту самолета не было.

Самолет Afriqiyah Airways выполнял рейс из Себхи в Триполи, сообщает Times of Malta. На борту находились 111 пассажиров (включая двух террористов) и семеро членов экипажа. После приземления на Мальте самолет окружили подразделения сил специального назначения армии и полиции.

Предыдущий угон самолета на Мальту имел место в 1985 году. Тогда три палестинских террориста захватили лайнер EgyptAir. Египетский спецназ взял самолет штурмом, в ходе операции погибли 60 человек, включая двух террористов.