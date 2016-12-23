Путин: после убийства посла в Турции можно поверить во все, что угодно

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время традиционной декабрьской пресс-конференции сказал, что больше не может отвергать версию турецкого правительства, согласно которой, российский бомбардировщик в ноябре 2015 года был сбит без приказа командования.

Владимир Путин отвечал на вопрос об убийстве посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. По его словам, убийство должно было повредить российско-турецким отношениям, но этого не произойдет.

Президент сказал, что сначала не верил объяснениям Анкары, согласно которым, турецкий летчик решил сбить российский самолет сам, не получая приказов на этот счет. После убийства посла можно поверить во все, что угодно, включая и масштабное проникновение враждебных элементов во все властные и силовые структуры Турции, подчеркнул Путин.

Российский лидер ответил на множество вопросов на разные темы, от состояния экономики до международного положения. В частности, он сказал, что гонка вооружений началась с решения США выйти из соглашений по противоракетной обороны. Президент снова назвал российскую армию способной победить любого агрессора, отметив при этом, что не стремится преуменьшить американскую военную мощь.

Комментируя обвинения в организации хакерских атак на политические организации США, Путин сказал, что никто не знает, кто именно устроил эти атаки, но это не имеет значения. Он считает, что проигравшие на выборах демократы ищут оправдания своего провала. Президент отметил также, что США привыкли винить в своих неудачах внешние силы.

На вопрос о нефти Владимир Путин ответил, что в бюджет заложена консервативная цена в размере 40 долларов за баррель, но, скорее всего, в 2017 году цены на основной энергоноситель будут расти.