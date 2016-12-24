Ливийский самолет угнал "глава партии сторонников Каддафи"

Человек, похитивший ливийский самолет, утверждает, что возглавляет партию сторонников Каддафи, и требует официальной регистрации этого политического движения, сообщил сайт телеканала "Аль-Арабия".

Террорист назвал себя Муса Шаха. По его словам, он руководит партией "Аль-Фатех аль-Джадид". Муаммар Каддафи, захватив власть в Ливии в сентябре 1969 года, назвал этот месяце "Фатех".

По некоторым данным, среди пассажиров был депутат ливийского парламента. Напомним, что самолет угнали два человека, вооруженные ручной гранатой. Террористы выпустили всех заложников.

Ранее сообщалось, что угонщики требуют безопасного выхода для блокированных под Бенгази боевиков-исламистов, а также настаивают на освобождении из-под стражи Саифа аль-Ислама Каддафи, сына убитого в 2011 году Муаммара Каддафи.