24 декабря 2016 г.
последняя новость: 17:16
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:16 МИД РФ объяснил, почему поддержал антиизраильскую резолюцию
16:35 Президент Нигерии сообщил о разгроме "Боко Харам"
15:47 В Тунисе арестован племянник берлинского террориста
15:08 Умерла стюардесса, пережившая падение с десятикилометровой высоты в 1972 году
14:33 Герт Вилдерс: "Обама предал Израиль"
13:51 Ле Пен выступила за выход Франции из ЕС и NATO
13:20 Фальшивая новость спровоцировала Пакистан пригрозить Израилю ядерным оружием
12:39 Обама утвердил предоставление глобального статуса Акту Магнитского
11:05 Генсек ООН приветствовал антиизраильскую резолюцию
10:39 Актриса Керри Фишер, принцесса Лея, перенесла сердечный приступ
В мире

Ливийский самолет угнал "глава партии сторонников Каддафи"

время публикации: 23 декабря 2016 г., 16:51 | последнее обновление: 23 декабря 2016 г., 16:54 блог версия для печати фото
Ливийский самолет угнал "глава партии сторонников Каддафи"

Человек, похитивший ливийский самолет, утверждает, что возглавляет партию сторонников Каддафи, и требует официальной регистрации этого политического движения, сообщил сайт телеканала "Аль-Арабия".

Террорист назвал себя Муса Шаха. По его словам, он руководит партией "Аль-Фатех аль-Джадид". Муаммар Каддафи, захватив власть в Ливии в сентябре 1969 года, назвал этот месяце "Фатех".

По некоторым данным, среди пассажиров был депутат ливийского парламента. Напомним, что самолет угнали два человека, вооруженные ручной гранатой. Террористы выпустили всех заложников.

Ранее сообщалось, что угонщики требуют безопасного выхода для блокированных под Бенгази боевиков-исламистов, а также настаивают на освобождении из-под стражи Саифа аль-Ислама Каддафи, сына убитого в 2011 году Муаммара Каддафи.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 23 декабря 2016 г.
Угонщики отпустили всех пассажиров ливийского самолета
// NEWSru.co.il // В мире // 23 декабря 2016 г.
Угонщики самолета начали выпускать пассажиров
// NEWSru.co.il // В мире // 23 декабря 2016 г.
Террористы угнали ливийский самолет на Мальту







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 24 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016