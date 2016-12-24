24 декабря 2016 г.
последняя новость: 17:09
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:35 Президент Нигерии сообщил о разгроме "Боко Харам"
15:47 В Тунисе арестован племянник берлинского террориста
15:08 Умерла стюардесса, пережившая падение с десятикилометровой высоты в 1972 году
14:33 Герт Вилдерс: "Обама предал Израиль"
13:51 Ле Пен выступила за выход Франции из ЕС и NATO
13:20 Фальшивая новость спровоцировала Пакистан пригрозить Израилю ядерным оружием
12:39 Обама утвердил предоставление глобального статуса Акту Магнитского
11:05 Генсек ООН приветствовал антиизраильскую резолюцию
10:39 Актриса Керри Фишер, принцесса Лея, перенесла сердечный приступ
08:44 Сенатор Грэм: политика Обамы из просто глупой стала безрассудной
В мире

Еврейские организации США потребовали применить вето против антиизраильской резолюции

время публикации: 23 декабря 2016 г., 21:08 | последнее обновление: 23 декабря 2016 г., 21:12 блог версия для печати фото
Еврейские организации США потребовали применить вето против антиизраильской резолюции

Еврейские организации США призвали президента США Барака Обаму применить вето против антиизраильской резолюции Совета безопасности ООН, внесенную Малайзией, Сенегалом, Новой Зеландией и Венесуэлой.

"Американо-израильский комитет по общественным делам" (AIPAC) назвал резолюцию антиизраильской и односторонней и подчеркнул, что ООН не годится в качестве форума для урегулирования палестино-израильского конфликта. Организация заявила, что США должны противостоять этим вредоносным попыткам.

"Президентская конференция" тоже заявила, что с моральной точки зрения США обязаны применить вето против данной резолюции. В заявлении сказано, что резолюция представляет собой очередную попытку Аббаса уклониться от прямых переговоров с Израилем, и ничего хорошего из этого не выйдет.

Ранее со сходим обращением к президенту выступили сенаторы, в том числе, республиканец Линдси Грэм и демократ Чак Шумер.

- Портрет читателя NEWSru.co.il. Принять участие в опросе



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 декабря 2016 г.
Будущий лидер демократов в Сенате призвал Обаму применить вето в СБ ООН
// NEWSru.co.il // В мире // 23 декабря 2016 г.
Сенатор Грэм предложил лишить ООН финансирования за антиизраильскую резолюцию
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 декабря 2016 г.
В Израиле полагают, что резолюцию против поселений продвигает Обама
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 декабря 2016 г.
Палестинцы возмущены решением Египта о переносе голосования в СБ ООН
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 декабря 2016 г.
В СБ ООН отложено голосование по антиизраильской резолюции







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 24 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016