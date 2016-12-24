Еврейские организации США потребовали применить вето против антиизраильской резолюции

Еврейские организации США призвали президента США Барака Обаму применить вето против антиизраильской резолюции Совета безопасности ООН, внесенную Малайзией, Сенегалом, Новой Зеландией и Венесуэлой.

"Американо-израильский комитет по общественным делам" (AIPAC) назвал резолюцию антиизраильской и односторонней и подчеркнул, что ООН не годится в качестве форума для урегулирования палестино-израильского конфликта. Организация заявила, что США должны противостоять этим вредоносным попыткам.

"Президентская конференция" тоже заявила, что с моральной точки зрения США обязаны применить вето против данной резолюции. В заявлении сказано, что резолюция представляет собой очередную попытку Аббаса уклониться от прямых переговоров с Израилем, и ничего хорошего из этого не выйдет.

Ранее со сходим обращением к президенту выступили сенаторы, в том числе, республиканец Линдси Грэм и демократ Чак Шумер.

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