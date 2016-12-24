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В мире

СБ ООН принял антиизраильскую резолюцию, США не применили вето

время публикации: 23 декабря 2016 г., 21:22 | последнее обновление: 23 декабря 2016 г., 22:16 блог версия для печати фото
СБ ООН принял антиизраильскую резолюцию, США не применили вето
Саманта Пауэр

Вечером 23 декабря Совет безопасности ООН проголосовал по антиизраильской резолюции. За проект резолюции голосовали представители 14 государств, США воздержались.

Помимо постоянных членов СБ ООН - Китая, США, Франции, Великобритании и России - на данный момент в состав этой структуры входят Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай.

Представительница США в ООН Саманта Пауэр, объясняя позицию, заявила, что Вашингтон не стал блокировать резолюцию, так как считает ситуацию с поселениями крайне тяжелой и угрожающей мирному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа "два государства для двух народов". При этом она сказала, что США не голосовали в поддержку резолюции, так как это решение уделяет слишком много внимания поселениям и игнорирует прочие проблемы. "Если завтра поселения исчезнут, мир не наступит", - подчеркнула Пауэр.

Представитель Израиля в ООН Дани Данон осудил решение США не применять вето против антиизраильской резолюции и сказал, что Израиль был вправе ожидать от своего самого большого друга продолжения старой политики, включавшей блокирование подобных односторонних резолюций.

Данон добавил, что палестинцы ничего не добьются, действуя против Израиля в ООН, пока не прекратят подстрекательство к терроризму и не вернутся к прямым мирным переговорам.

Резолюция осуждает всю израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой", то есть, строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим").

Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Вдобавок, резолюция призывает все страны мира проводить различие между территорией Израиля в границах на момент 4 июля 1967 года и "оккупированными территориями", а также категорически отрицает возможность признать какие-либо изменения на этих территориях, осуществленные после этой даты.

Авторы этой резолюции относят к "оккупированным территориям" не только арабские, но и многие еврейские кварталы Иерусалима, находящиеся за так называемой "зеленой чертой" (среди этих кварталов оказываются Гило, Ар Хома, Рамот, Писгат-Зеэв, Тальпиот и другие). Власти Израиля под "Восточным Иерусалимом" подразумевают только арабские кварталы столицы.

Президент Египта Абд аль-Фатах ас-Сиси приказал отозвать резолюцию, предположительно, после того, как избранный президент США Дональд Трамп обратился к нему с соответствующей просьбой. Но затем четыре других страны вынесли резолюцию на голосование.

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