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В мире

Заключенные британской тюрьмы устроили бунт и захватили один из корпусов

время публикации: 02:29 | последнее обновление: 02:35 блог версия для печати фото
Заключенные британской тюрьмы устроили бунт и захватили один из корпусов

Около 60 заключенных тюрьмы Swaleside на острове Шеппи, возле побережья британского графства Кент, устроили бунт и захватили один из корпусов, сообщает в четверг, 22 декабря, новостная служба BBC.

Ассоциация тюремных надзирателей охарактеризовала случившееся как беспорядки, не приведя никаких подробностей за исключением того, что заключенные развели в захваченном корпусе костры.

Информации о причинах беспорядков и требованиях заключенных нет. О пострадавших не сообщается.

Тюрьма Swaleside состоит из восьми корпусов, в которых содержатся немногим более тысячи заключенных. Туда, как правило, отправляют преступников, приговоренных к четырем годам лишения свободы и более.

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