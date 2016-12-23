23 декабря 2016 г.
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В мире

Трамп: "Пусть у нас будет гонка вооружений"

время публикации: 14:43 | последнее обновление: 14:43 блог версия для печати фото
Трамп: "Пусть у нас будет гонка вооружений"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не имеет против гонки вооружений, так как уверен, что США обойдут своих соперников в такой ситуации. Он сделал это заявление в интервью MSNBC 23 декабря.

"Пусть у нас будет гонка вооружений. Мы обойдем их на каждом шагу и продержимся дольше, чем все они", - сказал Трамп.

Накануне Дональд Трамп в своем Twitter написал, что США должны расширять свой ядерный потенциал, пока мир не образумится в отношении этого вида оружия. Он не пояснил, что имел в виду. Его запись появилась вскоре после того, как президент России Владимир Путин призвал укреплять ядерный арсенал.

23 декабря Владимир Путин в ходе пресс-конференции возложил на США ответственность за гонку вооружений, заявив, что старт был дан с выходом Вашингтона из соглашения по системам противоракетной обороны.

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Пятница, 23 декабря 2016 г.
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