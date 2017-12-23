В Варшаве восстановят одно из крупнейших еврейских кладбищ в Европе

Польское правительство выделило 28 миллионов долларов на восстановление еврейского кладбища Варшавы – одного из крупнейших еврейских кладбищ в Европе и второго по величине в Польше, сообщает АР.

Еврейское кладбище на улице Окопова, основанное в 1806 году, является местом упокоения 250 тысяч польских евреев – писателей, раввинов, ученых, банкиров и обычных граждан, принадлежавших к общине, численность которой составляла треть населения Варшавы до Второй мировой войны.

Среди известных людей, похороненных на этом кладбище, Людвик Заменгоф, создатель языка эсперанто (1859-1917), и Самуэль Оргельбранд, издатель первой в Польше современной энциклопедии (1810-1868). Во время войны кладбище было частично разрушено. Немецкие оккупационные власти использовали его для захоронения жертв Варшавского гетто, Варшавского восстания и других жертв массовых расправ, захоронения при этом производилось без учета национальной принадлежности. 15 мая 1943 немцы взорвали все здания в районе кладбища, в том числе синагогу и похоронные дома.

Большой ущерб кладбищу был нанесен также во время Варшавского восстания 1944 года, когда линия фронта прошла прямо через кладбище. После войны кладбище было восстановлено. Во время коммунистического режима в Польше городские власти предполагали проложить новую городскую магистраль прямо через середину кладбища, но этот план так и не был осуществлен.

В 90-х на кладбище начали ремонт, в основном, за счет еврейской общины Варшавы и Фонда семьи Ниссенбаум, а также средств муниципалитета Варшавы. Сегодня многие участки кладбища остаются разрушенными: надгробные плиты развалились или ушли под землю, надписи не читаются.

"Это катастрофа. Это огромная территория в центре города, напоминающая джунгли", - сказал Михал Лащковски, глава Фонда культурного наследия, который будет контролировать проведение реставрационных работ на еврейском кладбище.

В пятницу, 22 декабря, в Варшаве, министр культуры Польши Петр Глинский подписал договор, согласно которого правительство передает на восстановление еврейского кладбища 28 млн долларов. Деньги пойдут на очистку кладбища, реставрацию надгробий и укрепление внешней стены.





